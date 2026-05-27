Paralajmërim për stuhi në Mbretërinë e Bashkuar pas valës rekord të të nxehtit në muajin maj

Aysu Biçer
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Një paralajmërim i verdhë për stuhi është lëshuar për pjesë të Anglisë dhe Uellsit, ndërsa parashikuesit paralajmërojnë për ndërprerje në transport, përmbytje dhe goditje nga rrufetë pas një periudhe rekord të të nxehtit në muajin maj, transmeton Anadolu.
Agjencia kombëtare meteorologjike britanike ‘Met Office’ tha se paralajmërimi do të jetë në fuqi deri në mesnatë, duke mbuluar pjesën më të madhe të Uellsit dhe pjesë të Anglisë jugperëndimore.
Reshje të dendura shiu, breshër dhe rrufe pritet të zhvillohen gjatë pasdites dhe mbrëmjes, ndërsa drejtuesit e automjeteve janë paralajmëruar të presin kushte të vështira për shkak të ujit në rrugë dhe spërkatjeve.
Parashikuesit thanë se disa zona mund të përjetojnë reshje të menjëhershme që mund të shkaktojnë përmbytje lokale, ndërsa ndërprerje afatshkurtra të energjisë elektrike dhe dëmtime të ndërtesave nga goditjet e rrufeve gjithashtu janë të mundshme.
Shërbimet e transportit publik mund të përballen me vonesa, veçanërisht gjatë orëve të kthimit nga puna në mbrëmje, ndërsa stuhitë lëvizin nëpër zonat e prekura.
Paralajmërimi vjen pasi temperaturat u rritën ndjeshëm më herët këtë javë gjatë një vale rekord të të nxehtit në muajin maj në pjesë të Mbretërisë së Bashkuar.
Met Office tha se kushtet e ngrohta dhe me lagështi kanë rritur mundësinë e zhvillimit të stuhive, me disa zona që pritet të përjetojnë reshje intensive brenda një periudhe të shkurtër kohe.
Meteorologët thanë se moti i paqëndrueshëm ka të ngjarë t’i japë fund periudhës së fundit të nxehtë, ndërsa temperatura më të ulëta parashikohen më vonë gjatë javës.