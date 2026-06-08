Papa thirrje kundër luftës dhe riarmatimit, i cilëson “dështim” të shoqërive në fjalimin para parlamentit spanjoll

Necva Taştan Sevinç
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Papa Leoni ka deklaruar se lufta dhe riarmatimi përfaqësojnë një “dështim” të shoqërive, duke paralajmëruar se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet me mjete ushtarake dhe duke u bërë thirrje qeverive të vendosin drejtësinë, dialogun dhe dinjitetin njerëzor në qendër të politikave publike, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar Parlamentit të Spanjës në Madrid gjatë vizitës së tij apostolike në vend, Papa Leoni u bë papa i parë në histori që mban një fjalim para këtij institucioni.
Sipas Vatican News, në qendër të fjalimit të tij ishte thirrja për të mbrojtur jetën njerëzore dhe për të ruajtur dinjitetin e çdo personi.
“Çdo jetë njerëzore duhet të njihet dhe të mbrohet që nga ngjizja deri në fundin e saj natyror, në çdo rrethanë të ekzistencës së saj”, tha ai.
“Mbrojtja e jetës njerëzore nuk është as çështje interesi privat dhe as shqetësim fetar, por një objektiv i qytetërimit”, shtoi ai, duke argumentuar se shoqëritë rrezikojnë të humbasin bazën e tyre morale kur nuk arrijnë të mbrojnë më të pambrojturit.
Duke folur për migracionin, Papa Leoni e përshkroi atë si “dramën tragjike të migrimit” dhe tha se ajo sfidon “ndërgjegjen e kombeve dhe bazën etike të rendit ndërkombëtar”.
Ai tha se situata e migrantëve dhe refugjatëve kërkon “një përgjigje që vendos njerëzit në qendër, trajton shkaqet që i detyrojnë të largohen dhe shkon përtej menaxhimit të thjeshtë të flukseve”.
Papa bëri thirrje për “rrugë të sigurta dhe ligjore, pritje me respekt dhe mundësi të vërteta për integrim”, ndërsa theksoi nevojën që njerëzit të mos detyrohen të largohen nga vendlindjet e tyre për shkak të konflikteve, varfërisë, pasigurisë apo presioneve të lidhura me klimën.
Duke folur për konfliktet globale, ai paralajmëroi se “çdo luftë përbën në fund të fundit një dështim të dhimbshëm” të aftësisë së njerëzimit për të negociuar dhe zgjidhur mosmarrëveshjet në mënyrë paqësore.
“Armët mund të imponojnë një heshtje të përkohshme, por ato kurrë nuk mund të ndërtojnë një paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme”, tha ai.
Ai gjithashtu shprehu shqetësim për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse.
“Është shqetësuese që, në pjesë të ndryshme të botës, përfshirë Evropën, riarmatimi po paraqitet sërish si një përgjigje pothuajse e pashmangshme ndaj brishtësisë së situatës ndërkombëtare”, tha ai.
“Në të kundërt, siguria e vërtetë lind nga drejtësia, dialogu i durueshëm, respektimi i së drejtës ndërkombëtare dhe një politikë e aftë për të vendosur jetën e popujve mbi interesat e atyre që përfitojnë nga lufta”, shtoi ai.
Papa paralajmëroi gjithashtu për përdorimin në rritje të inteligjencës artificiale në çështjet ushtarake, duke thënë se kjo teknologji kërkon “vigjilencë të rreptë etike”.
“Vendimet që kanë të bëjnë me jetën dhe vdekjen nuk duhet t’u delegohen kurrë sistemeve të automatizuara dhe as të shkëputen nga përgjegjësia morale e njeriut”, tha ai.
Papa mbrojti gjithashtu lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, duke e përshkruar atë si “një çështje vendimtare për çdo shoqëri vërtet demokratike”.
“Liria mbi të cilën është themeluar shteti modern, nëse është autentike, e njeh dimensionin fetar të qenies njerëzore, e respekton atë dhe e mbron juridikisht”, tha ai.
Në përfundim të fjalimit të tij, Papa Leoni u bëri thirrje ligjvënësve të kujtojnë se çdo vendim politik ndikon te njerëzit realë dhe kërkoi një “rinovim moral” krahas reformave legjislative.