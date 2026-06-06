Papa Leoni XIV fillon vizitën në Spanjë me fokus në migracionin

Alyssa Mcmurtry
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Papa Leoni XIV mbërriti të shtunën në Spanjë për një vizitë njëjavore të fokusuar në migracionin, paqen dhe dialogun, duke u bërë papa i parë që viziton vendin në 15 vitet e fundit, raporton Anadolu.
Papa u prit nga Mbreti Felipe VI, Mbretëresha Letizia dhe kryeministri Pedro Sanchez. Vizita e tij zgjat deri më 12 qershor dhe përfshin ndalesa në Madrid, Barcelona dhe Ishujt Kanarie.
Kjo është vizita e parë e papës në një vend të madh të BE-së jashtë Italisë. Udhëtimi pritet të pasqyrojë prioritetet që kanë karakterizuar pontifikatin e shkurtër të Leonit XIV, përfshirë migracionin, paqen dhe mbështetjen për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë.
Një nga momentet më simbolike do të jetë në Ishujt Kanarie, një pikë kyç për migrantët që hyjnë në Evropë nga Afrika Perëndimore. Atje, papa pritet të takohet me migrantë, punonjës ndihmash dhe familjarë të atyre që kanë humbur jetën gjatë kalimeve të rrezikshme në Atlantik.
Vizita përmbush një udhëtim që ishte planifikuar më herët nga Papa Françesku, i cili kishte shpresuar të shkonte në arkipelag, por nuk arriti për shkak të gjendjes shëndetësore para vdekjes së tij.
Ndër ata që pritet ta takojnë Leonin XIV është Ousseynou Fall, një migrant senegalez që i mbijetoi një udhëtimi me varkë drejt Gran Canaria në vitin 2020, gjatë të cilit humbi jetën vëllai i tij, sipas Vatican News.
Në programin e papës përfshihet edhe një fjalim historik në parlamentin e Spanjës, i pari nga një papë, si dhe një vizitë në një burg në Katalonjë dhe një ceremoni në bazilikën Sagrada Familia në Barcelonë, me rastin e përfundimit të Kullës së Jezusit.
Duke folur për gazetarët në avionin papal nga Roma, Leoni XIV e përshkroi abuzimin seksual të klerit si “një plagë të hapur” dhe u zotua të vazhdojë përpjekjet për ta luftuar atë.
“Do të takoj disa viktima. Fatkeqësisht, është e pamundur t’i takoj të gjithë”, tha ai, duke konfirmuar se planifikon të takohet me të mbijetuar të abuzimeve gjatë vizitës.
Spanja nuk ka pritur një vizitë papale që nga Papa Benedikti XVI në Ditën Botërore të Rinisë në Madrid në vitin 2011.