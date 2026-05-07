Papa Leoni dhe kryeministri polak diskutojnë luftën në Ukrainë dhe çështjet globale

Şeyma Erkul Dayanç
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Papa Leoni dhe kryeministri polak, Donald Tusk, kanë diskutuar luftën e vazhdueshme në Ukrainë dhe rolin e Varshavës në Bashkimin Evropian (BE) gjatë takimit të tyre në Vatikan, transmeton Anadolu.
Autoritetet polake thanë se takimi trajtoi gjithashtu çështje më të gjera globale, ndërkohë Vatikani bisedimet i quajti “miqësore” dhe theksuan “marrëdhëniet e mira” mes dy palëve.
Situata sociale dhe ekonomike në Poloni, si dhe marrëdhëniet mes Kishës dhe shtetit, veçanërisht në arsim dhe çështje etike, u theksuan gjithashtu gjatë takimit.
Qeveria polake tha se takimi u fokusua te paqja, pajtimi dhe uniteti global.
Tusk tha se Papa Leoni riafirmoi “nevojën për paqe, pajtim dhe bashkimin e njerëzve me vullnet të mirë në mbarë botën”.
Duke cituar komentet e papës, Tusk tha se Ati i Shenjtë theksoi se e vërteta është “më e fortë se gënjeshtra”, duke theksuar rëndësinë e dialogut dhe solidaritetit mbi përballjen.
Tusk konfirmoi se Papa ka pranuar një ftesë për të vizituar Poloninë.