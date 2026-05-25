Papa Leoni bën thirrje për qasje vigjilente ndaj inteligjencës artificiale

İlayda Çakırtekin
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Papa Leoni XIV publikoi sot letrën e tij të parë enciklike, duke bërë thirrje për vigjilencë përballë inteligjencës artificiale dhe duke kërkuar qartësi gjatë gjithë procesit të zhvillimit, raportoi Vatican News, transmeton Anadolu.
E titulluar “Magnifica humanitas: Për mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale”, enciklika e papës thekson nevojën për t’iu qasur inteligjencës artificiale me kujdes dhe kërkon qartësi mbi përgjegjësitë dhe llogaridhënien në çdo fazë të zhvillimit.
Papa gjithashtu bëri thirrje për politika të duhura mbi inteligjencën artificiale dhe korniza ligjore, mbikëqyrje të pavarur dhe edukim të përdoruesve.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për të shmangur përqendrimin e teknologjive në duart e vetëm disa njerëzve, duke kërkuar qasje të drejtë në mundësi për të gjithë.
Papa nënvizoi nevojën për të mbrojtur më të cenueshmit, për të luftuar urrejtjen dhe dezinformimin, dhe për të siguruar që përdorimi i teknologjisë të mbetet nën mbikëqyrje publike, “në mënyrë që parimi udhëheqës të mos jetë vetëm fitimi, por dinjiteti i çdo personi dhe e mira e përbashkët e të gjithëve”.
Ai theksoi gjithashtu nevojën për një kornizë etike për inteligjencën artificiale të bazuar në parime të përbashkëta të drejtësisë sociale, duke argumentuar se “një inteligjencë artificiale më morale nuk mjafton nëse ai moral përcaktohet nga disa të paktë”.
Papa gjithashtu ritheksoi nevojën për “çarmatosjen” e inteligjencës artificiale, për ta çliruar nga mentaliteti i konkurrencës ushtarake, ekonomike dhe njohëse. “Të çarmatosësh nuk do të thotë të refuzosh teknologjinë, por të parandalosh që ajo të dominojë njerëzimin”.
“Njerëzimi—në gjithë madhështinë dhe plagët e tij—nuk duhet kurrë të zëvendësohet ose të tejkalohet”, shtoi ai.
Ndërsa riafirmoi se teknologjia mund të lehtësojë vuajtjet e njerëzimit dhe të hapë mundësi të reja, papa paralajmëroi kundër mohimit të thelbit njerëzor. Ai gjithashtu paralajmëroi se ajo nuk duhet të çojë në papunësi në emër të uljes së kostove dhe rritjes së fitimeve.
“Ndërsa IA-ja premton të rrisë produktivitetin duke marrë përsipër detyra të zakonshme, shpesh ajo i detyron punëtorët të përshtaten me shpejtësinë dhe kërkesat e makinave, në vend që makinat të dizajnohen për të mbështetur ata që punojnë”, tha ai.
Papa paralajmëroi gjithashtu kundër përdorimit të armëve të lidhura me inteligjencën artificiale, duke theksuar: “Nuk ekziston asnjë algoritëm që mund ta bëjë luftën moralisht të pranueshme”.
“IA-ja nuk e zhduk çnjerëzoren e konfliktit; përkundrazi, ajo mund ta përshpejtojë konfliktin dhe ta bëjë më të paanshëm, duke ulur pragun e përdorimit të dhunës dhe duke e kthyer mbrojtjen në parashikim kërcënimesh, duke i reduktuar viktimat në të dhëna”, shtoi ai.
Papa theksoi gjithashtu se promovimi i së mirës së përbashkët nuk duhet të ndahet nga respektimi i të drejtës së popujve për të ekzistuar dhe për të ruajtur identitetin e tyre.
“Çdo përpjekje ose plan për të eliminuar ose nënshtruar një komb është thellësisht imoral dhe për këtë arsye i papranueshëm”, vuri në dukje ai.