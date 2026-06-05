Pallati Presidencial i Sllovenisë ngre flamurin palestinez pasi kryeministri i ri e hoqi nga ndërtesa qeveritare

Beyza Binnur Dönmez
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Pallati Presidencial i Sllovenisë ka ngritur flamurin palestinez një ditë pasi qeveria e re e vendit e hoqi atë nga fasada e ndërtesës qeveritare pas ndryshimit të pushtetit në Lubjanë, transmeton Anadolu.
Presidentja Natasha Pirc Musar njoftoi vendimin në platformën sociale amerikane X, duke theksuar se flamuri do të qëndrojë në fasadën e Pallatit Presidencial për një javë, përpara se të vendoset brenda ndërtesës.
“Gjenocidi ndaj palestinezëve nuk është ndalur dhe njerëzit në Gaza dhe Bregun Perëndimor nuk jetojnë në paqe dhe dinjitet”, tha ajo.
Pirc Musar tha se flamuri përfaqëson kundërshtimin ndaj “shkeljeve të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të të drejtave të njeriut”, jo vetëm në Palestinë, por edhe në pjesë të tjera të botës.
“Është një thirrje e thjeshtë për respektimin e parimit themelor qytetërues, dinjitetit njerëzor, për të gjithë”, shtoi ajo.
Ky veprim erdhi një ditë pasi qeveria e re e udhëhequr nga kryeministri Janez Jansha mori detyrën pas një votëbesimi në parlament.
Pas transferimit të pushtetit, flamuri palestinez u hoq nga fasada e selisë së qeverisë, ndërsa flamujt e Sllovenisë, Ukrainës dhe Bashkimit Evropian (BE) mbetën në vend.
Flamuri palestinez ishte ngritur për herë të parë në ndërtesën qeveritare në maj të vitit 2024, pasi qeveria e qendrës së majtë e ish-kryeministrit Robert Golob miratoi një rezolutë që propozonte njohjen e Palestinës si shtet të pavarur dhe sovran.
Sllovenia e njohu zyrtarisht Shtetin e Palestinës më 4 qershor të vitit 2024, duke u bërë një nga disa vendet evropiane që ndërmorën këtë hap mes vëmendjes në rritje ndërkombëtare ndaj luftës në Gaza.