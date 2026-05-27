Palestinezët shënojnë Kurban Bajramin në Xhaminë "Ibrahimi" nën kufizimet izraelite

Qais Omar Darwesh Omar
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Një numër i kufizuar palestinezësh falën namazin e Kurban Bajramit në Xhaminë "Ibrahimi" në Hebron (El-Halil), në Bregun Perëndimor të pushtuar, në mes të kufizimeve të rrepta izraelite.
Ushtria izraelite mbylli portat e xhamisë dhe kontrolloi besimtarët në hyrje, duke detyruar disa prej tyre të shkonin në xhami të tjera pas vonesave në hyrje, raportoi korrespondenti i Anadolus.
Forcat izraelite gjithashtu hodhën granata trullosëse pranë xhamisë, duke shkaktuar panik mes besimtarëve, ndërsa pjesëmarrja u vlerësua rreth 300 persona.
“Kurban Bajrami është festa më e madhe për myslimanët, por forcat pushtuese mbyllën portat e Xhamisë 'Ibrahimi' dhe hodhën granata trullosëse ndaj besimtarëve”, tha për Anadolu guvernatori i Hebronit Khaled Dudin.
Dudin tha se numri i besimtarëve nuk e kaloi 30 për qind të pjesëmarrjes së zakonshme, duke e përshkruar situatën si “zëvendësim fetar dhe terror fetar në të gjitha format” brenda xhamisë.
“Është detyra jonë të qëndrojmë të palëkundur, rezistentë dhe të pranishëm në Xhaminë 'Ibrahimi' për të mbrojtur një monument islam dhe historik që është më shumë se 4.000 vjeçar”, shtoi ai.
Xhamia ndodhet në Qytetin e Vjetër të Hebronit, i cili është nën kontroll të plotë izraelit, ku rreth 400 kolonë izraelitë jetojnë nën mbrojtjen e rreth 1.500 ushtarëve izraelitë.
Në vitin 1994, Izraeli e ndau xhaminë, duke caktuar 63 për qind për hebrenjtë dhe 37 për qind për myslimanët, pas një masakre të kryer nga një kolon hebre që vrau 29 besimtarë palestinezë.
Xhamia më parë ishte e hapur plotësisht për myslimanët në raste të veçanta fetare, përfshirë Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin, por qasja është kufizuar gjithnjë e më shumë vitet e fundit.
Që nga fillimi i luftës izraelite në Gaza në tetor 2023, Bregu Perëndimor ka parë një përshkallëzim të sulmeve nga ushtria dhe kolonët, veçanërisht në zonat rurale dhe beduine pranë vendbanimeve kolone.
Sipas të dhënave të publikuara nga zyra e medias e qeverisë palestineze, rreth 1.200 palestinezë janë vrarë, mbi 12.600 janë plagosur dhe 33 mijë janë zhvendosur në Bregun Perëndimor.
Në qytetin e Betlehemit në jug të Bregut Perëndimor, palestinezët falën namazin e Kurban Bajramit në Sheshin e Lindjes në qendër të qytetit.
Myftiu i Betlehemit, Shejh Abdul Majid Amarna tha për Anadolu se “mesazhi i këtij Kurban Bajrami është se ky popull nuk mund të çrrënjoset apo të kontrollohet pavarësisht përpjekjeve të armiqve të tij”.
“Populli palestinez ka bërë sakrifica të mëdha dhe do të mbetet i palëkundur pavarësisht politikave të kufizimit dhe rrethimit”, u shpreh ai.
Këtë vit, Kurban Bajrami vjen ndërsa mijëra palestinezë në Bregun Perëndimor dhe Gaza e shënojnë atë nën peshën e luftës, bllokadës dhe përshkallëzimit ushtarak izraelit.
Festa e Kurban Bajramit, që festohet çdo vit nga myslimanët, përkujton gatishmërinë e Profetit Ibrahim, i njohur edhe si Abraham në krishterim dhe judaizëm, për të sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit.