Palestinezët shënojnë 78-vjetorin e Nakbës mes luftës dhe zhvendosjes së vazhdueshme

Lina Altawell
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Palestinezët shënuan sot 78-vjetorin e Nakba-s, kur qindra mijëra njerëz u dëbuan nga qytetet, qytezat dhe fshatrat e tyre në pjesën më të madhe të Palestinës historike në vitin 1948, transmeton Anadolu.
Palestinezët përdorin termin Nakba ose katastrofë në arabisht, për t'iu referuar zhvendosjes së rreth 800 mijë palestinezëve në vitin 1948, ndërsa Izraeli u themelua në tokën palestineze. Çdo vit, palestinezët shënojnë përvjetorin me marshime, ekspozita dhe ngjarje publike në territoret palestineze dhe në mbarë botën për të kërkuar të drejtat e tyre, kryesisht të drejtën e kthimit për miliona refugjatë.
Evente të këtij viti u mbajtën nën sloganin "Ne nuk do të largohemi. Rrënjët tona janë më të thella se shkatërrimi juaj", me marshime, tubime dhe tubime publike në Bregun Perëndimor, Rripin e Gazës, kampe refugjatësh dhe komunitete të diasporës. Në Ramallah, palestinezët mbajtën një marshim qendror dhe tubim publik me pjesëmarrje të gjerë zyrtare dhe popullore, duke ngritur flamuj palestinezë, flamuj të zinj dhe çelësa simbolikë të kthimit.
Ngjarje të ngjashme u mbajtën në kampet e refugjatëve palestinezë në vendet arabe dhe të huaja, ku pjesëmarrësit mbanin pankarta me emrat e fshatrave dhe qyteteve palestineze të shpopulluara në vitin 1948, duke riafirmuar të drejtën e kthimit dhe duke refuzuar zhvendosjen.
Sipas Byrosë Qendrore Palestineze të Statistikave, pushtuesit izraelitë pushtuan 774 fshatra dhe qytete palestineze në vitin 1948, shkatërruan plotësisht 531 prej tyre dhe kryen më shumë se 70 masakra që vranë mbi 15 mijë palestinezë.
Byroja tha se numri i palestinezëve në të gjithë botën arriti në rreth 15.49 milionë deri në fund të vitit 2025, më shumë se gjysma e tyre jetonin jashtë Palestinës historike, përfshirë 6.82 milionë në vendet arabe. Popullsia e shtetit të Palestinës është rreth 5.56 milionë, përfshirë 3.43 milionë në Bregun Perëndimor dhe 2.13 milionë në Rripin e Gazës, sipas byrosë.
Byroja tha se Gaza ka parë rënie të ndjeshme dhe të paprecedentë të popullsisë prej rreth 254 mijë personash që nga fillimi i luftës së Izraelit në tetor 2023, duke përmendur vrasjet, zhvendosjen dhe përkeqësimin e kushteve të jetesës.
Përvjetori i këtij viti vjen ndërsa lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza vazhdon dhe operacionet ushtarake përshkallëzohen në Bregun Perëndimor, mes paralajmërimeve palestineze për përpjekje të reja zhvendosjeje që synojnë palestinezët.
Që nga tetori 2023, sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe kanë plagosur mbi 172 mijë të tjerë ndërsa kanë shkaktuar shkatërrime masive në shtëpi, infrastrukturë dhe objekte jetësore, përveç një krize të rëndë humanitare të shkaktuar nga kushtet e rrethimit dhe mungesa e ushqimit, ujit dhe ilaçeve.