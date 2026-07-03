Palestinezë dhe aktivistë të huaj të plagosur në sulmin e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Disa palestinezë dhe aktivistë të huaj të solidaritetit u plagosën në një sulm nga kolonët izraelitë pranë Ramallahut, në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor të pushtuar, sipas korrespondentit të Anadolus.
Dhjetëra kolonë izraelitë sulmuan banorët e qytezës Abu Falah dhe aktivistët e huaj të solidaritetit teksa ata po shkonin drejt tokave bujqësore, tha korrespondenti.
Kolonët rrahën palestinezët dhe aktivistët, si dhe i spërkatën me sprej piperi, duke plagosur disa persona. Ende nuk ka pasur bilanc zyrtar të numrit të të plagosurve.
Kombësitë e aktivistëve të huaj nuk janë bërë ende të ditura.
Sulmi vjen mes përshkallëzimit të sulmeve të kolonëve izraelitë ndaj qyteteve dhe fshatrave palestineze në mbarë Bregun Perëndimor të pushtuar, të cilat, sipas burimeve palestineze, kryhen nën mbrojtjen e ushtrisë izraelite.
Që nga 8 tetori 2023, të paktën 1.175 palestinezë janë vrarë, 12.919 janë plagosur, afro 24.000 janë arrestuar dhe rreth 33.000 janë zhvendosur në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë operacioneve të intensifikuara ushtarake izraelite dhe sulmeve të kolonëve izraelitë, sipas të dhënave zyrtare palestineze.
Zyrtarët palestinezë paralajmërojnë se përshkallëzimi i dhunës po i hap rrugë Izraelit për të aneksuar zyrtarisht Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i dhënë fund në mënyrë efektive mundësisë për krijimin e një shteti të pavarur palestinez, në përputhje me rezolutat e OKB-së.