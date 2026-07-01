Palestina paralajmëron për planet izraelite të vendbanimeve për të marrë kontrollin e 100 pikave në Bregun Perëndimor

Rania R.a. Abushamala
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Autoriteti Palestinez ka paralajmëruar për planet e mbështetura nga Izraeli për zgjerimin e vendbanimeve, të cilat synojnë marrjen nën kontroll të 100 pikave strategjike në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar nga agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa, Autoriteti Palestinez tha se planet izraelite përfaqësojnë një “përshkallëzim të rrezikshëm dhe një thellim të mëtejshëm të politikave izraelite të aneksimit dhe vendbanimeve”.
Sipas deklaratës, këto plane synojnë “të shkatërrojnë çdo mundësi për paqe dhe stabilitet”.
Autoriteti Palestinez akuzoi qeverinë izraelite se po vazhdon të imponojë fakte në terren në territorin palestinez “në një përpjekje për të minuar zgjidhjen me dy shtete dhe të gjitha përpjekjet ndërkombëtare që synojnë t’i japin fund okupimit”.
Ai përsëriti se të gjitha aktivitetet e vendbanimeve në territoret palestineze të pushtuara, përfshirë Kudsin Lindor, janë “të paligjshme, të pavlefshme dhe pa efekt juridik” në bazë të së drejtës ndërkombëtare.
Autoriteti Palestinez theksoi se aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve shkelin rezolutat e OKB-së, veçanërisht Rezolutën 2334 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe “nuk i japin Izraelit asnjë të drejtë sovrane” mbi tokat e pushtuara palestineze.
Autoriteti Palestinez e mbajti qeverinë izraelite përgjegjëse për pasojat e zgjerimit të vazhdueshëm të vendbanimeve, duke paralajmëruar se masa të mëtejshme të tilla mund të çojnë në përshkallëzim më të madh rajonal.
Ai gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht administratës amerikane, të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndalur aktivitetet e vendbanimeve dhe për ta detyruar Izraelin të respektojë të drejtën ndërkombëtare.
Të hënën, e përditshmja izraelite Israel Hayom zbuloi një plan të vendbanimeve për të marrë kontrollin e rreth 100 pikave strategjike brenda Zonës A të Bregut Perëndimor të pushtuar.
Sipas raportit, pikat e synuara ndodhen thellë brenda Zonës A, e cila sipas Marrëveshjes Oslo II është nën kontroll të plotë civil dhe të sigurisë nga Autoriteti Palestinez.
Sipas marrëveshjes së vitit 1995, Bregu Perëndimor ndahet në Zonat A, B dhe C. Zona A është nën kontroll të plotë palestinez, Zona B është nën administrim civil palestinez dhe kontroll sigurie izraelit, ndërsa Zona C mbetet nën kontroll të plotë izraelit dhe përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor të pushtuar.
OKB-ja ka përsëritur vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret palestineze të pushtuara janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se ato minojnë perspektivat për një zgjidhje me dy shtete.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytet i shtetit të tyre të ardhshëm, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të vitit 1967 dhe as aneksimin e qytetit në vitin 1980 nga Izraeli.