Palestina përshëndet sanksionet e BE-së ndaj okupuesve “ekstremistë” izraelitë për dhunën në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Palestina përshëndeti një vendim të Bashkimit Evropian për të sanksionuar organizatat pushtuese izraelite "ekstremiste" dhe individët e përfshirë në aktivitete të paligjshme të vendbanimeve dhe dhunë kundër palestinezëve, transmeton Anadolu.
"Ky është një hap i rëndësishëm drejt llogaridhënies dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar", shkroi ministrja e Jashtme, Varsen Aghabekian Shahin, në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ajo bëri thirrje për "masa konkrete" për të adresuar aktivitetin izraelit të vendbanimeve dhe sulmet kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Të hënën, ministrat e jashtëm të BE-së ranë dakord për një raund të ri sanksionesh që synojnë pushtuesit izraelitë dhe organizatat e akuzuara për mbështetjen e aktivitetit të paligjshme të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Bregu Perëndimor i pushtuar është përballur me dhunë në përshkallëzim që nga fillimi i luftës së Izraelit në Rripin e Gazës në tetor 2023, duke përfshirë vrasje, arrestime, shkatërrim të shtëpive dhe zgjerim të vendbanimeve, sipas zyrtarëve palestinezë.
Të paktën 1.155 palestinezë janë vrarë që atëherë, rreth 11.750 janë plagosur dhe gati 22.000 të tjerë janë arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas shifrave zyrtare palestineze.