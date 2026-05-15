Palestina i bën thirrje botës ta njohë Nakbën si "krim të spastrimit etnik"

Mohammad Sıo
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Palestina i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta njohë Nakbën e vitit 1948 si "krim të spastrimit etnik" të kryer nga Izraeli kundër popullit palestinez, duke theksuar se Nakba "është ende në vazhdim", transmeton Anadolu.
Thirrja erdhi në një deklaratë të lëshuar të enjten nga Ministria e Jashtme e Palestinës në prag të përkujtimit vjetor të Nakbës palestineze më 15 maj. Ministria i kërkoi komunitetit ndërkombëtar ta klasifikojë Nakbën si "krim spastrimi etnik" dhe të punojë drejt "korrigjimit të pasojave të saj dhe arritjes së të drejtave legjitime dhe të patjetërsueshme" të popullit palestinez.
Ajo tha se këto të drejta përfshijnë "vetëvendosjen dhe pavarësinë për shtetin e Palestinës me Kudsin si kryeqytet si dhe të drejtën e kthimit dhe kompensimit për refugjatët përmes përfundimit të pushtimit të zgjatur kolonial izraelit".
Palestinezët përdorin termin "Nakba" ose "katastrofë" për të përshkruar zhvendosjen e 957 mijë palestinezëve nga 1.4 milion që jetonin në rreth 1.300 qytete dhe fshatra në vitin 1948, që përkon me themelimin e Izraelit në tokën palestineze, sipas të dhënave nga Byroja Qendrore Palestineze e Statistikave.
Ministria i kujtoi bashkësisë ndërkombëtare përgjegjësitë e saj dhe "rëndësinë e dhënies së drejtësisë popullit palestinez dhe mbajtjes përgjegjës të autorëve", përfshirë njohjen e Nakbës si "krim kundër njerëzimit që nuk mund të mohohet, justifikohet ose mbrohet me asnjë pretekst".
Ajo theksoi se "Nakba nuk është thjesht tragjedi historike, por krim i vazhdueshëm", duke shtuar se nuk kufizohet vetëm në "spastrimin brutal etnik dhe zhvendosjen me forcë të palestinezëve nga toka e tyre" dhe as në "masakra, vrasje, shkatërrim, plaçkitje, shkelje dhe zhvendosje".
Ministria tha se "Nakba, si një projekt kolonial sionist, u krijua nga fuqitë koloniale dhe u mishërua në Deklaratën e Balfourit me qëllim çrrënjosjen e popullit palestinez nga toka e tyre, fshirjen e identitetit të tyre dhe zëvendësimin e tyre me kolonë".
Deklarata e Balfourit i referohet një letre të dërguar nga Sekretari i Jashtëm Britanik i atëhershëm, Arthur James Balfour, më 2 nëntor 1917, drejtuar Lordit Lionel Rothschild, një udhëheqës i lëvizjes sioniste në atë kohë, në të cilën qeveria britanike premtoi mbështetje për krijimin e një atdheu hebre në Palestinë.
Ministria tha se Nakba "është krim i vazhdueshëm që nuk ka ndaluar kurrë", duke treguar sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Gaza dhe zgjerimin e dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar. Vuajtjet e shkaktuara nga Nakba përfshijnë "vjedhjen e tokës dhe të drejtave dhe shndërrimin e miliona palestinezëve në refugjatë të privuar nga e drejta e tyre për t'u kthyer në atdheun e tyre", shtoi ajo.
Ministria theksoi se detyra e komunitetit ndërkombëtar "nuk kufizohet vetëm në mbështetjen e kauzës palestineze, por shtrihet në mbrojtjen e popullit palestinez dhe parandalimin e përsëritjes së krimeve të tilla të tmerrshme".
Përvjetori i Nakbës i këtij viti vjen ndërsa Izraeli vazhdon gjenocidin e tij në Gaza që nga viti 2023 përmes bombardimeve vdekjeprurëse dhe kufizimeve të ndihmës humanitare, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Që nga tetori 2023, sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë dhe kanë plagosur mbi 172 mijë të tjerë ndërsa kanë shkaktuar shkatërrime masive në shtëpi, infrastrukturë dhe objekte jetësore, përveç një krize të rëndë humanitare të shkaktuar nga kushtet e rrethimit dhe mungesa e ushqimit, ujit dhe ilaçeve.
Në të njëjtën kohë, Bregu Perëndimor i pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, është përballur me përshkallëzim të bastisjeve ushtarake izraelite, arrestimeve, mbylljeve të rrugëve, sulmeve të pushtuesve dhe zgjerimit të paligjshëm të vendbanimeve.
Përshkallëzimi në Bregun Perëndimor që nga tetori 2023 ka vrarë më shumë se 1.155 palestinezë, ka plagosur rreth 11.750 të tjerë dhe ka çuar në arrestimin e gati 22 mijë njerëzve, tregojnë shifrat zyrtare palestineze.
Dhuna e okupuesve është intensifikuar gjithashtu, përfshirë sulme ndaj fshatrave, zjarrvënie, shkulje pemësh me rrënjë dhe pengim të fermerëve për të arritur në tokat e tyre nën mbrojtjen ushtarake izraelite, sipas raporteve zyrtare palestineze.
Zyrtarët palestinezë thonë se politikat janë pjesë e një "përshkallëzimi sistematik" që synon të imponojë realitete të reja në terren dhe të minojë mundësinë e krijimit të një shteti të pavarur palestinez.