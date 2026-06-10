Pakistani vret 26 militantë në sulme të synuara përgjatë kufirit me Afganistanin

Islam Uddin
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Pakistani ka bërë të ditur se ushtria e tij vrau të paktën 26 militantë në sulme të reja ajrore të synuara përgjatë kufirit me Afganistanin, transmeton Anadolu.
Ministri i Informacionit, Attaullah Tarar në rrjetin social amerikan X tha se forcat pakistaneze të sigurisë kryen operacione të synuara përgjatë kufirit Pakistan-Afganistan, duke goditur strehimore të militantëve në përgjigje të sulmeve të fundit brenda vendit.
Ai tha se operacionet ishin “të sakta dhe të kalibruara”, duke vënë në shënjestër lokacione të përdorura nga militantët dhe shtoi se 26 militantë u vranë në këto sulme.
Ministri pakistanez tha se u shkatërruan katër objektiva, përfshirë një qendër stërvitore, një strehimore, një depo municionesh dhe komplekse militantësh të lidhura me dy komandantë të identifikuar si Aleem Khan Khushali dhe Akhtar Muhammad Jani Khel.
"Pakistani gjithmonë është përpjekur të ruajë paqen dhe stabilitetin në rajon, por në të njëjtën kohë siguria dhe mbrojtja e qytetarëve tanë mbetet prioriteti ynë kryesor", tha ai.
Deklarata e tij erdhi pasi zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid, pretendoi se avionët ushtarakë pakistanezë shkelën hapësirën ajrore të Afganistanit mbrëmjen e kaluar, duke vrarë 13 civilë, përfshirë 11 fëmijë, në provincat lindore Kunar, Khost dhe Paktika.
Tensionet mes Pakistanit dhe Afganistanit kanë mbetur të larta që nga shkurti, kur Pakistani tha se kishte goditur strehimore të dyshuara të Tehreek-e-Taliban Pakistan në Afganistanin lindor, ndërsa Kabuli mohoi akuzat se lejon grupin të operojë nga territori i tij.
Më vonë, dy vendet ranë dakord për një armëpushim pas përleshjeve vdekjeprurëse kufitare të marsit dhe më pas zhvilluan bisedime të ndërmjetësuara nga Kina në Urumqi, me synim përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe stabilitetit kufitar.