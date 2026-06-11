Pakistani u bën thirrje SHBA-së dhe Iranit t’i përmbahen armëpushimit dhe t’i japin më shumë hapësirë diplomacisë

Riyaz Khaliq Khaliq, Islam Uddin
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Pakistani u bëri thirrje SHBA-së dhe Iranit që t’i përmbahen armëpushimit mes rifillimit të luftimeve, duke theksuar nevojën për të “zgjeruar hapësirën” për diplomacinë dhe dialogun, transmeton Anadolu.
“Pakistani mbetet thellësisht i shqetësuar për situatën” në Lindjen e Mesme, “e karakterizuar nga përshkallëzimi i fundit”, u tha gazetarëve në Islamabad zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Tahir Andrabi.
Pakistani ndihmoi në ndërmjetësimin e një armëpushimi më 8 prill, pas një konflikti që nisi më 28 shkurt, pas veprimeve ushtarake amerikane dhe izraelite kundër Iranit.
Që atëherë, Islamabadi ka shërbyer si një ndërmjetës kyç mes palëve, duke pritur një raund bisedimesh të nivelit të lartë SHBA-Iran më 11 dhe 12 prill.
Deklarata e fundit erdhi pasi SHBA-ja dhe Irani u përfshinë sërish këtë javë në luftime, duke shkëmbyer sulme ajrore dhe raketore.
“Pakistani riafirmon mbështetjen e tij për zgjidhjen paqësore të të gjitha çështjeve të pazgjidhura. Ne jemi të mendimit se diplomacia dhe dialogu duhet të jenë parimet udhëheqëse për arritjen e një zgjidhjeje të negociuar të të gjitha çështjeve të diskutueshme, në përputhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve përkatëse”, tha Andrabi.
Ai shtoi se përpjekjet ndërmjetësuese dhe lehtësuese të Pakistanit “kanë synuar t’i japin fund armiqësive, të shpëtojnë jetë dhe t’i japin një shans diplomacisë në këtë drejtim”.