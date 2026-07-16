Pakistani: SHBA-ja dhe Irani t'i japin fund dhunës dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik

Riyaz Khaliq Khaliq
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Pakistani u bëri thirrje sot SHBA-së dhe Iranit që t'u japin fund sulmeve dhe dhunës ushtarake hakmarrëse dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik, si pjesë e memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, transmeton Anadolu.
“Ndërsa armiqësitë kanë vazhduar gjatë javës së kaluar, Pakistani përsërit thirrjen e tij ndaj të gjitha palëve, që të ushtrojnë përmbajtje maksimale dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të minojë më tej paqen dhe stabilitetin”, u tha gazetarëve në Islamabad zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Andrabi.
"Pakistani beson fuqishëm se nuk ka asnjë alternativë ndaj angazhimit të qëndrueshëm, dialogut dhe diplomacisë në ndjekje të objektivave të përbashkëta të paqes së qëndrueshme, stabilitetit dhe përparimit", tha ai.
“Në fund të fundit, të gjitha konfliktet dhe mosmarrëveshjet zgjidhen përmes dialogut në tryezën e bisedimeve”, tha Tahir duke shtuar se Pakistani mbetet i angazhuar me bashkëbiseduesit kryesorë për të ulur tensionet.
Deklarata nga Pakistani, i cili ka qenë ndërmjetësi kryesor që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, vjen ndërsa SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të lëshojnë raketa mes tensioneve mbi Ngushticën e Hormuzit.
Presidentët e SHBA-së dhe Iranit kishin nënshkruar memorandumin e Islamabadit muajin e kaluar, i cili u dha dy palëve 60 ditë për të zhvilluar bisedime drejt një marrëveshjeje përfundimtare për t'i dhënë fund përfundimisht luftës.
Andrabi tha se Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit "mbetet një kornizë e qëndrueshme për promovimin e paqes, respektit të ndërsjellë dhe prosperitetit të përbashkët".
Duke pranuar se zbatimi i marrëveshjes "po përballet me sfida", zëdhënësi shtoi se "Pakistani do të vazhdojë të inkurajojë të gjitha palët që t'i japin fund dhunës dhe të rifillojnë bisedimet në nivel teknik në përputhje me Memorandumin e Mirëkuptimit dhe deklaratën e përbashkët Pakistan-Katar të 22 qershorit".
Pas nënshkrimit të marrëveshjes së përkohshme, ekipet negociuese të SHBA-së dhe Iranit zhvilluan bisedime në Zvicër, të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari.
“Shpresojmë që të gjitha palët të mbeten të përkushtuara në rrugën e dialogut dhe diplomacisë në zgjidhjen e çështjeve të tyre të pazgjidhura”, shtoi zëdhënësi.
Për situatën në Ngushticën e Hormuzit, Andrabi tha se “Shumë vende, veçanërisht ato nga Jugu Global, po ndikohen negativisht nga situata në Ngushticën e Hormuzit”.
"Pakistani njeh nevojën urgjente për të trajtuar ndikimin e situatës aktuale në furnizimet globale të energjisë dhe mallrave të tjera ekonomike, përfshirë tregtinë dhe sigurinë ushqimore", shtoi ai.
“Ne shprehim shpresën për normalizimin e hershëm të situatës në Ngushticën e Hormuzit dhe nënvizojmë rëndësinë e garantimit të sigurisë së vazhdueshme dhe lirisë së lundrimit detar”, tha Andrabi.
Ndërsa Irani thotë se ngushtica mbetet nën kontrollin e tij, SHBA-ja ka rivendosur bllokadën ndaj porteve iraniane.