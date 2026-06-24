Pakistani: SHBA-ja dhe Irani do të kenë linjë komunikimi për të shmangur incidentet

Riyaz Khaliq Khaliq
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
SHBA-ja dhe Irani kanë rënë dakord të krijojnë linjë të drejtpërdrejtë komunikimi për të shmangur incidentet dhe keqkuptimet, tha sot Ministria e Jashtme e Pakistanit, raporton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Andrabi tha se deklarata e përbashkët e lëshuar nga vendet ndërmjetësuese, Pakistani dhe Katari, përfshin krijimin e një linje komunikimi si dhe një qendër për shmangien e konflikteve.
“Ndërsa vazhdojmë me procesin e paqes, këto hapa do të udhëheqin procesin e negociatave”, tha Andrabi për gazetarët në Islamabad. Ai tha se janë dakorduar pesë pika midis SHBA-së dhe Iranit.
“E para është krijimi i një komiteti të nivelit të lartë për mbikëqyrje politike të ndërmjetësimit. Kryenegociatorët do të raportojnë rregullisht te komiteti i nivelit të lartë dhe do të udhëheqin grupe pune të fokusuara në çështjet bërthamore, sanksionet, monitorimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për zbatimin efektiv të Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit”, tha ai.
“Pika e tretë është arritja e një udhërrëfyesi drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje brenda 60 ditëve dhe e katërta krijimi i një linje komunikimi mes palëve për të shmangur incidentet dhe keqkuptimet, me qëllim kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit; dhe e pesta, krijimi i një njësie për shmangien e konflikteve mes palëve – SHBA-ja, Irani, qeveria e Libanit dhe ndërmjetësuesit do ta lehtësojnë këtë”, tha Andrabi.
Deklarata e përbashkët u publikua pasi në fundjavë në Zvicër u zhvilluan bisedime të drejtpërdrejta mes zëvendëspresidentit të SHBA-së, JD Vance dhe kryetarit të parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf.
Pakistani dhe Katari ndërmjetësuan bisedimet dhe më pas publikuan një deklaratë për periudhën 60-ditore të negociatave teknike. Bisedimet teknike midis SHBA-së dhe Iranit pritet të rifillojnë javën e ardhshme, tha Andrabi.