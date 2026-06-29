Pakistani shënjestron militantët brenda Afganistanit ndërsa Kabuli pretendon se janë vrarë civilë

Amir Latif Arain
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Pakistani tha se shënjestroi strehimoret e militantëve brenda Afganistanit pas incidenteve të shumta "terroriste" në territorin e tij, pasi Kabuli pretendoi se sulmet e reja vranë dhjetëra civilë, transmeton Anadolu.
Ministri i Informacionit i Pakistanit, Attaullah Tarar, në një postim natën vonë në platformën e mediave sociale amerikane X, tha se një operacion tokësor "i planifikuar mirë" i bazuar në inteligjencën u krye nga forcat e sigurisë përgjatë kufirit pakistanez-afgan, i ndjekur nga sulme të kalibruara në rajonin kufitar kundër strehëve dhe "strehëve të sigurta" të terroristëve, duke vrarë të paktën 29 militantë.
Sulmet erdhën pas sulmit të një objekti sigurie të shtunën nga militantë të armatosur rëndë në qytetin port jugor të Karaçit, që rezultoi në vrasjen e tre trupave paraushtarake dhe po aq sulmues. Një sulmues u kap i plagosur.
Jamaat ul Ahrar, një fraksion i ndarë i Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mori përgjegjësinë për sulmin.
Forcat e sigurisë kryen operacion tokësor të bazuar në inteligjencë të dielën kundër një grupi terroristësh pranë kufirit Pakistan-Afganistan në Bajaur në veriperëndim të Khyber Pakhtunkhwa.
Si rezultat i angazhimit "të saktë dhe të aftë", komandanti militant Khan Farosh, i njohur si Zabal, së bashku me tre terroristë që i përkisnin Jamaat ul Ahrar, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën, sipas Tararit.
"Bazuar në inteligjencën e besueshme, tre objektiva në provincat Paktia, Paktika dhe Kunar lindore të Afganistanit u shkatërruan gjithashtu gjatë 'sulmeve precize', duke vrarë 25 "terroristë", pretendoi ai.
Sasi të mëdha armësh dhe municionesh të ruajtura në strehëza u shkatërruan gjithashtu, tha ai.
"Pakistani është përpjekur gjithmonë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, por në të njëjtën kohë nuk do të bëjë kompromis për sigurinë dhe sigurinë e qytetarëve tanë, gjë që mbetet prioriteti ynë kryesor", shtoi Tarar.
Zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid hodhi poshtë pretendimin e Islamabadit, duke thënë se sulmet ajrore vranë dhjetëra civilë.