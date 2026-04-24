Pakistani pret kryediplomatin iranian në Islamabad, pritet përparim në bisedimet me SHBA-në

Islam Uddin
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, pritet të mbërrijë më vonë gjatë ditës në kryeqytetin pakistanez Islamabad me një delegacion të vogël, ndërsa Islamabadi pret një përparim drejt raundit të dytë të bisedimeve mes Iranit dhe SHBA-së, transmeton Anadolu.
"Pas diskutimeve të rëndësishme me ekipin ndërmjetësues të Pakistanit, pritet një raund i dytë i bisedimeve të paqes në Islamabad mes SHBA-së dhe Iranit", thanë burime qeveritare për Anadolu.
Ato shtuan se një ekip amerikan për logjistikë dhe siguri ndodhet tashmë në Islamabad për të mbështetur përgatitjet për negociatat e pritshme.
Më herët gjatë ditës, Araghchi zhvilloi një telefonatë me homologun e tij pakistanez, Ishaq Dar, për të diskutuar zhvillimet rajonale, armëpushimin dhe angazhimin diplomatik në vijim.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Pakistanit, Dar theksoi rëndësinë e dialogut të vazhdueshëm për zgjidhjen e çështjeve të mbetura dhe promovimin e stabilitetit rajonal, ndërsa Araghchi vlerësoi rolin "konstruktiv" të Pakistanit në lehtësimin e procesit.
Telefonata mes ministrave Dar dhe Araghchi ishte e treta që nga e diela, ndërsa përpjekjet e Islamabadit vazhdojnë për të rikthyer SHBA-në dhe Iranin në një raund të dytë bisedimesh për përfundimin e luftës.
Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Araghchi gjithashtu zhvilloi një bisedë telefonike me shefin e ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, por pa dhënë detaje.
Pakistan priti nivelin më të lartë të kontakteve direkte mes Washingtonit dhe Teheranit që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike në vitin 1979, gjatë raundit të parë të bisedimeve në Islamabad më 11-12 prill.
Bisedimet u zhvilluan pasi Pakistan siguroi një armëpushim dyjavor më 8 prill.
Presidenti amerikan, Donald Trump, e zgjati armëpushimin të martën, pa dhënë një afat të ri, pak orë para skadimit të tij.
Që nga fillimi i luftës më 28 shkurt, Irani ka mbajtur kontroll mbi Ngushticën e Hormuzit, ndërsa bllokada detare amerikane më 13 prill ka ndikuar në furnizimet globale të energjisë, veçanërisht në Azi.