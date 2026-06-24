Pakistani njofton se bisedimet teknike SHBA-Iran do të rifillojnë javën e ardhshme

Islam Uddin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Pakistanit tha të mërkurën se bisedimet në nivel teknik midis SHBA-së dhe Iranit do të rifillojnë javën tjetër pas një pauze të përkohshme, transmeton Anadolu.
"Bisedimet teknike do të rifillojnë javën tjetër. Kjo është një ndërprerje e përkohshme dhe bisedimet do të vazhdojnë", u tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Tahir Andrabi, gazetarëve në Islamabad.
Sipas Andrabit, bisedimet teknike pritet të rifillojnë në fillim të javës tjetër, pas diskutimeve orë të tëra midis Iranit dhe SHBA-së në Burgenstock të Zvicrës të hënën.
Ekipet teknike nga vendet ndërmjetëse, Pakistani dhe Katari, do të vazhdojnë të punojnë me homologët e tyre amerikanë dhe iranianë në javët e ardhshme për të mbështetur zbatimin e Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit që synon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqeje brenda 60 ditësh, tha Andrabi.
Ai tha se Memorandumi i Mirëkuptimit i Islamabadit i nënshkruar nga presidentët e SHBA-së dhe Iranit javën e kaluar - dhe samiti pasues i Zvicrës - nënvizuan rëndësinë e dialogut dhe diplomacisë si mjete efektive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe uljen e tensioneve.