Pakistani mban "kanale komunikimi të hapura" me SHBA-në dhe Iranin

Saadet Gökce
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Pakistani deklaroi të enjten se ka mbajtur "kanale të hapura komunikimi" me SHBA-në dhe Iranin javët e fundit, mes bllokimit të bisedimeve për adresimin e "sfidave komplekse gjeopolitike", transmeton Anadolu.
Islamabadi ka vazhduar të mbajë një "ndërveprim të qëndrueshëm" me Washingtonin dhe Teheranin gjatë javëve të fundit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme pakistaneze, Tahir Andrabi, gjatë një konferencë të rregullt për shtyp në Islamabad.
Pakistani mbetet i përkushtuar ndaj stabilitetit rajonal dhe paqes ndërkombëtare, "duke pasqyruar preferencën tonë për diplomacinë e orientuar drejt dialogut parimor dhe adresimin e sfidave komplekse gjeopolitike", si dhe menaxhimin e "mosmarrëveshjeve të rënda", shtoi ai.
Andrabi detajoi më pas përpjekjet e shtrirjes diplomatike të vendit, të kryera si përmes telefonit ashtu edhe personalisht, me partnerët ndërkombëtarë dhe rajonalë.
Edhe Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, tha të mërkurën se përpjekjet diplomatike për të lehtësuar tensionet në Lindjen e Mesme po vazhdojnë "në mënyrë të qëndrueshme".
"Përpjekjet tona për paqe vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe do të vazhdojnë", tha Sharif në një takim të kabinetit.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, gjë që nxiti hakmarrjen e Teheranit kundër aleatëve amerikanë në Gji dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedimet në Islamabad më 11 prill, por një marrëveshje nuk mundi të arrihej.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.
Ai gjithashtu hodhi poshtë një propozim nga Irani, në të cilin Teherani sugjeronte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke lënë pyetjet rreth programit të tij bërthamor për negociata të mëvonshme.