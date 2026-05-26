Pakistani mbështet kornizën globale të Kinës për inteligjencën artificiale

Islam Uddin
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Pakistani mbështet Organizatën Botërore të Bashkëpunimit për Inteligjencën Artificiale të Kinës, sipas një deklarate të përbashkët, transmeton Anadolu.
Deklarata u lëshua sot ndërsa kryeministri Shehbaz Sharif përfundoi vizitën e tij zyrtare katër-ditore në Kinë, ku u takua me presidentin Xi Jinping, kryeministrin Li Qiang dhe zyrtarë të tjerë kinezë.
"Pakistani mbështet iniciativën e Kinës për krijimin e Organizatës Botërore të Bashkëpunimit për Inteligjencën Artificiale, duke besuar se kjo përfaqëson një hap konkret drejt promovimit të zhvillimit të inteligjencës artificiale për të mirën dhe për të gjithë, dhe do të punojë me Kinën për të avancuar qeverisjen globale dhe bashkëpunimin ndërkombëtar mbi inteligjencën artificiale", thuhet në deklaratë.
Iniciativa ndërkombëtare e mbështetur nga Kina, e nisur në vitin 2025, propozon kornizë globale për qeverisjen e inteligjencës artificiale, me fokus në promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar.
Sipas deklaratës, të dyja palët riafirmuan angazhimin e tyre për të thelluar Partneritetin Strategjik të Bashkëpunimit Kinë-Pakistan dhe për të avancuar Korridorin Ekonomik Kinë-Pakistan (CPEC 2.0), përfshirë parqe të reja industriale, eksplorimin e mineraleve dhe projektet e energjisë.
Ata ranë dakord të ecin përpara me minierat, eksplorimin e naftës dhe gazit si dhe zhvillimin e zonave industriale të përshtatura për kushtet lokale.
Kina dhe Pakistani thanë se do të rrisin bashkëpunimin në inteligjencën artificiale, ekonominë dixhitale, inovacionin shkencor dhe sigurinë e zinxhirit të furnizimit, ndërsa do të zgjerojnë gjithashtu bashkëpunimin bujqësor pas trajnimit të 1.000 teknikëve bujqësorë pakistanezë në Kinë.
Pekini premtoi mbështetje të vazhdueshme për produktivitetin bujqësor të Pakistanit dhe aksesin në treg për produktet pakistaneze. Të dyja palët theksuan bashkëpunimin në siguri, koordinimin kundër terrorizmit dhe mbrojtjen e personelit kinez në Pakistan ndërsa riafirmuan mbështetjen për stabilitetin rajonal.
Deklarata thekson planet për të zgjeruar bashkëpunimin hapësinor, përfshirë trajnimin për astronautët pakistanezë në Kinë.