Pakistani kërkon mbështetje prej 10 miliardë dollarësh nga SHBA-ja për të forcuar ekonominë

Amir Latif Arain
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Pakistani i ka kërkuar SHBA-së të sigurojë një strukturë mbështetëse prej 10 miliardë dollarësh për të mbështetur ekonominë e tij, njoftuan mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.
Ministri i Financave, Muhammad Aurangzeb, i cili aktualisht po viziton Washingtonin, u takua me Sekretarin e Thesarit të SHBA-së, Scott Bessent të martën dhe kërkoi 10 miliardë dollarë Ndihmë për Stabilizimin e Shkëmbimit, njoftoi e përditshmja lokale Dawn, duke cituar burime diplomatike.
Zyrtarët në Ambasadën e Pakistanit në Washington konfirmuan raportin, megjithatë, ata nuk dhanë asnjë detaj.
Thesari i SHBA-së gjithashtu refuzoi të komentonte, por në lajm thuhet se kishte "shanse të mëdha" që kërkesa e Islamabadit të miratohej.
Një deklaratë nga Ministria e Financave e Pakistanit tha se Aurangzeb kishte kërkuar mbështetjen e SHBA-së për rrugën drejt tregut të Pakistanit, bazuar në aksesin e përmirësuar në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, rezervat më të larta të këmbimit valutor dhe vlerësimet e zgjeruara të kredisë sovrane.
Deklarata, megjithatë, nuk përmendi kërkesën prej 10 miliardë dollarësh.
Administrata Trump, sipas raportit, "ka një interes të madh për të mbetur e angazhuar" me Pakistanin dhe "më shumë se një herë është zotuar" të ndihmojë në forcimin e ekonomisë së vendit.