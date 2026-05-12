Pakistani hedh poshtë raportin "mashtrues" të medias amerikane mbi avionin iranian

Islam Uddin
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Pakistani sot hodhi poshtë një raport të medias amerikane në lidhje me praninë e një avioni iranian në bazën ajrore "Nur Khan", duke i quajtur pretendimet "mashtruese", transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme pakistaneze tha në një deklaratë zyrtare se ata kategorikisht e mohojnë lajmin e CBS News në lidhje me mbërritjen e një avioni iranian gjatë periudhës së armëpushimit. "Narrativa të tilla spekulative duket se synojnë të minojnë përpjekjet e vazhdueshme për stabilitetin dhe paqen rajonale", tha ajo.
Ministria theksoi se avionë nga Irani dhe SHBA-ja kishin zbarkuar në Pakistan për të lehtësuar lëvizjen e diplomatëve, personelit të sigurisë dhe ekipeve administrative të përfshira në diskutimet që synojnë uljen e tensioneve në rajon.
Pakistani tha se disa avionë dhe staf mbështetës mbetën përkohësisht në vend në pritje të raundeve të mëtejshme të bisedimeve, edhe pse negociatat zyrtare nuk kanë rifilluar ende.
Qeveria shtoi se vizitat e fundit të ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi në kryeqytetin pakistanez Islamabad u kryen sipas të njëjtave marrëveshje logjistike.
Islamabadi mohoi fuqimisht sugjerimet se avionët iranianë ishin të lidhur me ndonjë operacion ushtarak të paparashikuar ose ruajtjeje, duke i përshkruar pretendime të tilla si "spekulative" dhe "të shkëputura nga konteksti faktik".
CBS News të hënën pretendoi se Islamabadi e pozicionoi veten si një kanal diplomatik midis Teheranit dhe Washingtonit ndërsa lejoi në heshtje avionët ushtarakë iranianë të parkoheshin në fushat e tij ajrore, duke i mbrojtur ato potencialisht nga sulmet ajrore amerikane.