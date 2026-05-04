Amir Latif Arain
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Pakistani konfirmoi se do t'i dorëzojë sot Teheranit 22 anëtarët e ekuipazhit nga një anije iraniane e sekuestruar nga forcat amerikane, duke e përshkruar këtë veprim si një "masë ndërtimi të besimit" mes tensioneve në Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
"Islamabadi mirëpret masa të tilla ndërtimi besimi dhe do të vazhdojë të lehtësojë dialogun dhe diplomacinë, ndërsa ndjek përpjekjet e vazhdueshme të ndërmjetësimit për paqen dhe sigurinë rajonale", tha Ministria e Jashtme e Pakistanit në një deklaratë.
Ministria tha se anija iraniane do të zhvendoset në ujërat territoriale pakistaneze përpara se t'u kthehet pronarëve të saj origjinalë pas "riparimeve të nevojshme".
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha të dielën se forcat amerikane kishin transferuar 22 anëtarët e ekuipazhit nga M/V Touska në Pakistan për riatdhesim.
Forcat detare amerikane e sekuestruan anijen më 19 prill në Gjirin e Omanit, pasi thuhet se nuk i përmbahej një bllokade të vendosur nga Washingtoni në portet iraniane.
Gjashtë pasagjerë të tjerë ishin transferuar tashmë në një vend tjetër rajonal për riatdhesim javën e kaluar, sipas zëdhënësit të CENTCOM-it, kapitenit Tim Hawkins.
"Këto kthime po koordinohen me mbështetjen e palës iraniane dhe asaj amerikane", shtoi ministria.