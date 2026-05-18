Pakistani dhe Katari diskutojnë përpjekjet për rifillimin e bisedimeve SHBA-Iran

Amir Latif Arain
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Zyrtarët e Pakistanit dhe të Katarit diskutuan të hënën përpjekjet e vazhdueshme për të rinisur bisedimet e bllokuara midis SHBA-së dhe Iranit që synojnë t'i japin fund luftës, tha Ministria e Jashtme e Pakistanit, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm pakistanez, Ishaq Dar, zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Shtetit të Katarit, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, për të diskutuar mbi situatën në zhvillim rajonale dhe çështje me interes të ndërsjellë, tha ministria në një deklaratë.
Kontakti i fundit erdhi një ditë pasi ministri i Brendshëm pakistanez, Mohsin Naqvi, vizitoi Teheranin dhe u takua me udhëheqësit e lartë iranianë, përfshirë presidentin Masoud Pezeshkian, në një përpjekje për të sjellë të dy palët ndërluftuese në tryezën e negociatave.
"Të dyja palët nënvizuan rëndësinë e dialogut dhe angazhimit diplomatik në adresimin e sfidave rajonale", tha deklarata.
Dar riafirmoi angazhimin e Pakistanit për "avancimin e objektivave të përbashkëta të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në rajon dhe më gjerë".
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, diskutoi gjithashtu zhvillimet në Lindjen e Mesme me Kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, gjatë një telefonate të dielën.
Pakistani priti raundin e parë të negociatave midis Washingtonit dhe Teheranit më 11-12 prill, por bisedimet dështuan të prodhonin një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
Negociatat pasuan një armëpushim dyjavor të ndërmjetësuar nga Pakistani më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Që atëherë, të dy palët kanë shkëmbyer propozime dhe kundërpropozime në një përpjekje për të gjetur terren të përbashkët për rifillimin e bisedimeve të drejtpërdrejta për t'i dhënë fund konfliktit, i cili ka ndërprerë furnizimet globale me energji dhe jetën e përditshme në të gjithë rajonin.