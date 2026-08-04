Pakistani dhe Irani riafirmojnë angazhimin për arritjen e objektivit prej 10 miliardë dollarësh në tregtinë dypalëshe

Amir Latif Arain
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Ministrat e Tregtisë të Pakistanit dhe Iranit riafirmuan angazhimin e tyre për të "forcuar më tej" marrëdhëniet ekonomike dypalëshe dhe për të arritur objektivin e përbashkët prej 10 miliardë dollarësh, thuhet në një deklaratë, transmeton Anadolu.
Riafirmimi u bë në mbledhjen e 10-të të Komitetit të Përbashkët Tregtar Pakistan-Iran në Islamabad, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Pakistanit.
Takimi u bashkëkryesua nga ministri pakistanez i Tregtisë, Jam Kamal Khan, dhe ministri iranian i Industrisë, Minierave dhe Tregtisë, Mohammad Atabak.
Pas samitit u mbajt një takim për të shqyrtuar të gjithë spektrin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik.
Khan tha se objektivi ambicioz për rritjen e tregtisë në 10 miliardë dollarë kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm, lidhje më të forta institucionale dhe angazhim më të madh ndërmjet sektorit publik dhe atij privat.
Ai theksoi mundësitë e mëdha për bashkëpunim në tregti, industri, prodhim, energji, bujqësi, minerale, farmaceutikë, tekstile, industri automobilistike, pajisje sportive, instrumente kirurgjikale dhe sektorë të tjerë me vlerë të shtuar.
Khan theksoi se lidhshmëria më e madhe, qasja e përmirësuar në tregje dhe bashkëpunimi më i ngushtë ndërmjet bizneseve do të kontribuonin ndjeshëm në zgjerimin e tregtisë dhe investimeve dypalëshe.
Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e përshpejtimit të negociatave për Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë (FTA) ndërmjet Pakistanit dhe Iranit, promovimit të investimeve, inkurajimit të sipërmarrjeve të përbashkëta dhe forcimit të kontakteve biznes me biznes (B2B), me qëllim krijimin e mundësive të reja tregtare.
Nga ana e tij, Atabak riafirmoi angazhimin e Iranit për forcimin e partneritetit të tij afatgjatë ekonomik me Pakistanin.
Ai theksoi rëndësinë e zgjerimit të tregtisë, investimeve, lidhshmërisë rajonale, bashkëpunimit industrial, tregjeve kufitare dhe angazhimit të sektorit privat, duke shprehur besimin se bashkëpunimi i zgjeruar do të krijojë mundësi të reja për bizneset në të dy vendet.
Gjatë takimit, dy ministrat shqyrtuan ecurinë e tregtisë dhe ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin institucional dhe të përshpejtojnë zbatimin e nismave të dakorduara reciprokisht që synojnë rritjen e tregtisë, tranzitit dhe bashkëpunimit ekonomik.