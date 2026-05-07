Pakistani dhe India shënojnë 1-vjetorin e konfliktit ndërkufitar që përfundoi me armëpushim të shpallur nga Trump

Saadet Gökce
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
STAMBOLL (AA) – Pakistani dhe India sot shënuan përvjetorin e parë të konfliktit të tyre ndërkufitar të majit, i cili përfundoi me një armëpushim të shpallur fillimisht nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, transmeton Anadolu.
Luftimet katërditore midis Indisë dhe Pakistanit në majin e vitit të kaluar u shkaktuan nga sulmi i 22 prillit 2025 në resortin turistik Pahalgam në Kashmirin e administruar nga India, ku u vranë të paktën 26 persona.
Nju Delhi e fajësoi Islamabadin për sulmin ndërsa Pakistani e mohoi përgjegjësinë dhe kërkoi hetim neutral. India më pas nisi operacionin "Sindoor" më 7 maj, duke shënjestruar objektiva në Pakistan dhe në Kashmirin e administruar nga Pakistani.
Islamabadi u përgjigj me operacionin "Bunyanun Marsoos" ose "Muri i Hekurt", duke goditur objektiva ushtarake në Kashmirin e administruar nga India si dhe brenda territorit të Indisë. Pas katër ditësh sulmesh ajrore, Trumpi shpalli një armëpushim më 10 maj.
“Ushtria indiane dha një përgjigje të merituar ndaj atyre që guxuan të sulmojnë indianët e pafajshëm në Pahalgam”, tha kryeministri indian Narendra Modi në një deklaratë sot, duke shënuar një vit nga sulmet ndërkufitare.
“Operacioni 'Sindoor' pasqyroi përgjigjen e vendosur të Indisë ndaj terrorizmit dhe angazhimin e palëkundur për mbrojtjen e sigurisë kombëtare”, tha ai duke theksuar “forcën që ka sjellë për sigurinë tonë kombëtare përpjekja e Indisë për vetëmjaftueshmëri në sektorin e mbrojtjes”.
Zyra për Marrëdhënie me Publikun e Ushtrisë së Pakistanit (ISPR) e quajti konfliktin “një kapitull përcaktues në historinë ushtarake të vendit që forcoi besimin kombëtar, riafirmoi vendosmërinë institucionale dhe vërtetoi ndjekjen e pandërprerë të modernizimit nga Forca Ajrore e Pakistanit (PAF)”.
Shefi i Forcës Ajrore të Pakistanit, Zaheer Ahmed Baber Sidhu tha se Forca Ajrore e Pakistanit “shfaqi aftësinë, rezistencën dhe dominimin e saj”, duke theksuar se ishte “hera e parë në historinë e luftës ajrore” që u krye një operacion i plotë në shumë domene.
Pakistani pretendon se gjatë përleshjeve rrëzoi katër avionë të prodhimit francez "Rafale", një "Mirage 2000", një "Su-30", një "MiG-29" dhe një dron "Heron" që u përkisnin forcave indiane.
India ka pranuar humbjet, por nuk ka specifikuar numrin. Megjithatë, ka pretenduar se ka dëmtuar avionë pakistanezë, gjë që Islambadi e mohon. “Forcat e Armatosura të Pakistanit mbeten plotësisht të vetëdijshme për mjedisin gjeopolitik dhe të sigurisë rajonale në zhvillim si dhe për ndjekjet agresive të kapaciteteve nga forcat kundërshtare”, tha ISPR-ja.
Dhjetëra persona, përfshirë civilë, u vranë nga të dyja palët gjatë përleshjeve ndërkufitare.