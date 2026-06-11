Pakistani dhe Egjipti theksojnë angazhimin diplomatik mes përleshjeve të ripërtërira SHBA-Iran

Faisal Mahmud
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar dhe homologu i tij egjiptian, Badr Abdelatty, theksuan rëndësinë e dialogut të vazhdueshëm dhe angazhimit diplomatik mes përleshjeve të ripërtërira midis SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Pakistanit thuhet se ministrat shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet rajonale në vazhdim dhe riafirmuan përkushtimin e tyre ndaj diplomacisë si mjet për promovimin e paqes dhe stabilitetit.
Biseda telefonike u zhvillua ndërsa SHBA-ja dhe Irani shkëmbyen sulme të reja ajrore gjatë natës, pavarësisht armëpushimit të arritur në prill për t'i dhënë fund përgjithmonë luftës që vazhdon që nga 28 shkurti.
Deklarata e Ministrisë së Jashtme tha se Abdelatty vlerësoi përpjekjet e vazhdueshme ndërmjetësuese të Pakistanit ndërsa të dy liderët shprehën shpresën se nismat diplomatike në vazhdim do të çojnë në një mirëkuptim të hershëm midis palëve të përfshira dhe do të kontribuojnë në paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm rajonal.
Sipas deklaratës, Abdelatty i bëri gjithashtu ftesë Darit për të marrë pjesë në takimin e ardhshëm të ministrave të Jashtëm të Regional Four (R-4), i cili do të mbahet në Egjipt më vonë gjatë këtij muaji.
Dar e pranoi ftesën, thuhet në deklaratë.
Dy kryediplomatët ranë dakord të mbeten në kontakt të ngushtë dhe të vazhdojnë konsultimet mbi zhvillimet rajonale dhe çështjet me interes të ndërsjellë, sipas ministrisë.