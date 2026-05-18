Pakistani bën thirrje për bisedime të drejtpërdrejta SHBA-Iran pavarësisht ngërçit

Amir Latif Arain
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Pakistani po fokusohet në përpjekjet diplomatike për të bindur SHBA-në dhe Iranin që të zhvillojnë një raund tjetër bisedimesh të drejtpërdrejta, pasi nuk ka pasur përparim për "disa çështje kyçe", kryesisht programin bërthamor të Teheranit, thanë për Anadolu dy burime qeveritare pakistaneze pranë çështjes.
"Të dyja palët po shkëmbejnë formula dhe mesazhe përmes Islamabadit për të thyer akullin. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur përparim në këtë drejtim pasi të dyja palët qëndrojnë të palëkundura në qëndrimet e tyre për çështjen e programit bërthamor", thanë burimet.
"Fokusi aktual i diplomacisë pakistaneze së bashku me vendet rajonale është të bindin të dyja palët që të zhvillojnë një raund të ri bisedimesh të drejtpërdrejta në Islamabad", shtuan burimet.
Pakistani "ende shpreson shumë" që të dyja palët "në fund" do të rikthehen në tryezë, shtuan më tej burimet.
Islamabadi beson se bisedimet e drejtpërdrejta do të jenë "më frytdhënëse" sesa përcjellja e mesazheve përmes një pale të tretë, vazhduan burimet.
Kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif dhe ministri i Jashtëm, Ishaq Dar, kanë zhvilluar kontakte të reja me liderët e Katarit, Arabisë Saudite dhe Egjiptit gjatë 24 orëve të fundit për të diskutuar mënyrat për të zhbllokuar situatën.
Ministri i Brendshëm, Mohsin Naqvi, u takua të dielën me presidentin iranian, Masoud Pezeshkian dhe zyrtarë të tjerë iranianë në një përpjekje të re për të ringjallur një raund të dytë bisedimesh me SHBA-në për t'i dhënë fund luftës.
"Megjithëse deri tani nuk ka pasur përparim sa i përket ndryshimit të qëndrimeve të të dyja palëve për çështjen e programit bërthamor, të dyja palët ende po ndjekin seriozisht diplomacinë për të zgjidhur konfliktin", shtuan më tej burimet.
Sipas një formule iraniane prej 14 pikash, Teherani kërkon bisedime "të ndara" për programin e tij bërthamor, përfshirë çështjet e uraniumit të pasuruar, brenda 30 ditëve pasi të dyja palët të arrijnë një armëpushim të përhershëm, raportoi më herët Anadolu.
Por Washingtoni dëshiron që çështja të "diskutohet dhe zgjidhet" përpara armëpushimit të përhershëm.
Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor mes SHBA-së dhe Iranit më 8 prill, pasuar nga bisedime kritike në Islamabad më 11 dhe 12 prill, ku morën pjesë delegacione të larta nga të dyja vendet.
Megjithatë, asnjëra palë nuk arriti marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
Që atëherë, të dyja palët ndërluftuese kanë shkëmbyer propozime dhe kundërpropozime për të gjetur një terren të përbashkët për rifillimin e një raundi të dytë bisedimesh të drejtpërdrejta për t'i dhënë fund konfliktit, i cili tashmë ka ndërprerë furnizimet globale me energji dhe jetën e përditshme në gjithë rajonin.