Pakistan, 13 persona të tjerë humbën jetën për shkak të shirave të rrëmbyeshëm

Amir Latif Arain
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
13 persona të tjerë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në Pakistanin verilindor dhe veriperëndimor gjatë 24 orëve të fundit pasi shirat masive vazhduan të bënin kërdi në të gjithë rajonin, tha një zyrtar të mërkurën, transmeton Anadolu.
Viktimat e fundit e kanë çuar numrin e të vdekurve në 28 këtë javë.
Të paktën tetë persona u vranë dhe 37 u plagosën në pjesë të ndryshme të provincës verilindore të Punjabit në aksidente të shkaktuara nga shiu, kryesisht shembje çati dhe mbytje, tha në një deklaratë Mohammad Farooq, një zëdhënës i Autoritetit të Shpëtimit të Punjabit 1122.
Vdekjet u raportuan nga rrethet Gujranwala, Pakpattan dhe Sahiwal, ku shirat e dendur përmbytën rrugët, dëmtuan shtëpitë dhe rrëzuan pemët dhe shtyllat e shërbimeve.
Një vdekje u raportua nga rrethi Gujrat, sipas transmetuesit lokal Geo News.
Katër persona të një familjeje u vranë pasi çatia e shtëpisë së tyre u shemb për shkak të shiut të dendur në distriktin fisnor të Vaziristanit Jugor të provincës Khyber Pakhtunkhwa veriperëndimore.
Autoriteti Kombëtar i Menaxhimit të Fatkeqësive ka lëshuar një paralajmërim mbarëkombëtar për përmbytje të shpejta, përmbytje urbane, rrëshqitje të dheut dhe rritje të rrjedhave të lumenjve në të gjithë Pakistanin deri të premten.