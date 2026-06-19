Përplasje mes dy trenave në lindje të Anglisë, bllokohen linjat hekurudhore

Aysu Biçer
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Policia Britanike e Transportit tha të premten se po i përgjigjet raportimeve për një përplasje që përfshin dy trena pranë Bedfordit në lindje të Anglisë, transmeton Anadolu.
Sipas Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Bedfordshire, besohet se dy trena janë përfshirë në një incident në linjën hekurudhore në jug të Bedfordit.
Shërbimi zjarrfikës u bëri thirrje qytetarëve të shmangin zonën ndërsa ekipet emergjente po merren me situatën.
Operatori hekurudhor Thameslink tha se të gjitha linjat hekurudhore midis Lutonit dhe Bedfordit janë bllokuar që rreth orës 17:30 sipas kohës britanike.
Operatori paralajmëroi për ndërprerje të mëdha gjatë gjithë mbrëmjes, me shumë shërbime që do të vonohen ose anulohen.
“Gjithë linjat janë të bllokuara midis Lutonit dhe Bedfordit”, tha Thameslink në një përditësim, duke shtuar se shërbimet emergjente po i përgjigjen incidentit.
Pasagjerëve që ndodhen tashmë në trenat përgjatë itinerarit të prekur u është kërkuar të qëndrojnë në bord derisa të jepen informacione të mëtejshme nga stafi hekurudhor.