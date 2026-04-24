Përpara bisedimeve SHBA-Iran, kryediplomati turk thotë se "një ose dy çështje" në dosjen bërthamore mund të zgjidhen

Aysu Biçer
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se beson që pikat kryesore të ngërçit në negociatat SHBA-Iran mbi çështjet bërthamore mund të tejkalohen së shpejti, ndërsa bisedimet diplomatike pritet të rifillojnë gjatë fundjavës në Islamabad, transmeton Anadolu.
“Ndërsa bisedimet për luftën me Iranin pritet të rifillojnë nesër, besoj se një ose dy çështje — veçanërisht ato që kishin mbetur të bllokuara në dosjen bërthamore — mund të zgjidhen”, u tha Fidan gazetarëve pas programit të tij në Universitetin e Oksfordit.
Fidan tha se Turqia ishte pothuajse çdo ditë në kontakt me të gjitha palët e përfshira në negociata dhe mirëpriti hapat e fundit drejt zgjatjes së armëpushimit të brishtë.
“Ne e mirëpritëm armëpushimin fillestar dyjavor, por gjithashtu thamë në atë kohë se nuk do të ishte i mjaftueshëm për të arritur një marrëveshje përfundimtare”, tha ai. “Ky armëpushim tani është zgjatur”, shtoi Fidan.
“Ne po përpiqemi të kontribuojmë pozitivisht dhe të ofrojmë inkurajim për të gjitha palët”, tha ai.
Ai vuri në dukje se përparimi në bisedimet bërthamore mund të lehtësojë gjithashtu tensionet më të gjera rajonale, përfshirë ato që lidhen me Ngushticën strategjike të Hormuzit.
- Ngushtica e Hormuzit: Diplomaci apo përshkallëzim
Duke paraqitur dy skenarë të mundshëm për rrugën ujore në Gjirin Persik, Fidan tha se i pari përfshin një rikthim të negociuar në status quo-në e mëparshme, duke garantuar kalimin e lirë detar pa kufizime ose kosto shtesë.
“Skenari i dytë është që, nëse negociatat nuk prodhojnë rezultate, lufta vazhdon ose lindin probleme të tjera, atëherë çështja bëhet se si të trajtohen zonat problematike në Ngushticën e Hormuzit. Koncepti i identifikimit të zonave problematike në Ngushticën e Hormuzit është një koncept i ndryshëm. Ka aspekte që përputhen me politikën tonë të jashtme dhe aspekte që nuk përputhen. Presidenti ynë është i qartë për këtë çështje”, vazhdoi ai.
“Nëse Irani dhe amerikanët arrijnë një marrëveshje dhe arrihet paqja, një koalicion mund të kryejë punë teknike atje, përfshirë pastrimin e minave”, tha ai.
Ai shtoi se Turqia nuk do të kundërshtonte operacione të tilla humanitare dhe teknike në një mjedis pas konfliktit.
Megjithatë, ai paralajmëroi se Ankaraja do të mbante një qëndrim ndryshe nëse ndonjë operacion do të dukej se përfshinte marrjen e anës në një konflikt të rinovuar.
“Ndjeshmëritë tona janë të qarta”, tha ai. “Nëse ka një situatë ku ne shihemi përsëri si pjesë e një konflikti, qëndrimi ynë do të ishte ndryshe”, shtoi Fidan.
Fidan tha se partnerët e kuptojnë qasjen e Turqisë dhe ritheksoi se pastrimi i minave mbetet prioriteti i menjëhershëm, duke e përshkruar atë si një detyrë humanitare nga e cila përfitojnë të gjitha palët.
Bisedimet Iran–SHBA erdhën pasi Pakistani ndërmjetësoi një armëpushim dyjavor më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga Trump pa një afat të përcaktuar. Zhvillimet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme që nga shpërthimi i luftës më 28 shkurt, me përpjekje të fokusuara në arritjen e një marrëveshjeje më të gjerë për t’u dhënë fund armiqësive.