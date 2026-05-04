Përleshje në burg në Greqinë veriore, vriten 2 të burgosur

Ahmet Gençtürk
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Një përleshje në burg në Greqinë veriore shkaktoi në vdekjen e dy të burgosurve, raportuan mediat lokale të hënën, transmeton Anadolu.
Viktimat e përleshjes në burgun e Nigritës janë një shtetas algjerian dhe një iranian, tha e përditshmja "Kathimerini", duke shtuar se autoritetet kanë arrestuar 11 të burgosur, përfshirë dy të dyshuarit kryesorë në vrasje.
Oficerët e burgut gjetën disa objekte gjatë një bastisjeje pas incidentit vdekjeprurës, duke përfshirë thika të improvizuara dhe dërrasa druri, sipas të përditshmes.
Ajo tha se shkaku i përleshjes nuk është ende i qartë.