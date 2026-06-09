Përleshje dhe gaz lotsjellës në Kenia: Banorët protestojnë kundër qendrës së Ebolës të mbështetur nga SHBA-të

Andrew Wasike
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Policia hodhi gaz lotsjellës dhe arrestoi disa protestues gjatë demonstratave të reja në qytetin qendror të Kenias, Nanyuki, kundër ndërtimit të një objekti karantinë të Ebolës të mbështetur nga SHBA-të në bazën ajrore Laikipia, raporton Anadolu.
Bizneset u mbyllën nëpër pjesë të qytetit ndërsa policia kundër trazirave u përlesh me demonstruesit që përpiqeshin të marshonin drejt objektit.
Retë e dëndura të gazit lotsjellës u përhapën nëpër seksione të Nanyukit, duke përfshirë një xhami aty pranë dhe rrugët përreth ndërsa protestuesit u shpërndanë nëpër zonat tregtare.
Duke folur me gazetarët, senatori i Laikipia, John Kinyua tha se udhëheqësit lokalë nuk ishin të informuar për objektin përpara fillimit të ndërtimit, duke ngritur shqetësime rreth transparencës dhe konsultimit publik.
Ai tha se zyrtarët e qarkut, duke përfshirë përfaqësuesit e zgjedhur dhe qeverinë e qarkut, mësuan për projektin vetëm pasi puna ishte duke u zhvilluar.
Banorët dhe drejtuesit lokalë u zotuan të vazhdojnë të kundërshtojnë objektin, duke argumentuar se ai paraqet rreziqe për sigurinë publike, turizmin dhe jetesën lokale. Demonstruesit akuzuan gjithashtu qeverinë për injorimin e shqetësimeve të komunitetit dhe një urdhër gjykate për pezullimin e projektit.
Objekti i Ebolës ndodhet në bazën ajrore Laikipia, rreth 8 kilometra nga Nanyuki, e cila shtrihet afërsisht 200 kilometra në veri të Nairobit.
Trazirat e fundit vijnë pavarësisht një urdhri të Gjykatës së Lartë që pezullon objektin dhe e drejton qeverinë të zbulojë marrëveshjet që mbështesin projektin.
Ambasada e SHBA në Kenia ka kërkuar më parë të qetësojë banorët, duke thënë se objekti i bioizolimit nuk përbën rrezik për komunitetet aty pranë dhe është pjesë e përpjekjeve më të gjera për të frenuar shpërthimin e Ebolës në rajon.
Policia dhe organizatorët e protestës kanë konfirmuar më parë se dy persona janë vrarë gjatë demonstratave të mëparshme të lidhura me objektin.