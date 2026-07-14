Përkujtohet në Bern të Zvicrës përpjekja e dështuar për grusht shteti e vitit 2016

Beyza Binnur Dönmez
13 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Në kryeqytetin zviceran Bern është mbajtur një aktivitet për shënimin e 10-vjetorit të përpjekjes së dështuar për grusht shteti të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO), e cila përkujtohet si Dita e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar e 15 Korrikut, raporton Anadolu.
Veprimtaria me titull “Vullneti Kombëtar dhe Rezistenca Demokratike: 15 Korriku në vitin e 10-të” u organizua nga Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë dhe Ambasada e Turqisë në Bern.
Duke folur në aktivitet, pas një minute heshtjeje dhe intonimit të himnit kombëtar turk, ambasadorja e Turqisë në Zvicër, Sebnem Incesu, paralajmëroi se FETO mbetet kërcënim për çdo vend ku operon.
“Degët e FETO-s janë të shpërndara në vende të ndryshme evropiane, përfshirë Zvicrën. FETO është një kërcënim për të gjitha vendet ku vepron”, tha Incesu, duke e përshkruar organizatën si një “organizatë kriminale dhe spiunazhi të drejtuar nga interesa dhe ndikimi, që duhet trajtuar në përputhje me rrethanat”.
Ajo tha se lufta e Turqisë kundër kësaj organizate nuk ka përfunduar, duke paralajmëruar se FETO po përpiqet të ruajë praninë e saj jashtë vendit përmes sektorëve si arsimi dhe shëndetësia, ndërsa zhvillon aktivitete dezinformuese dhe provokuese përmes mediave, rrjeteve sociale dhe lobimit.
Në një video mesazh, drejtori i Komunikimeve të Turqisë, Burhanettin Duran, u bëri thirrje vendeve që kërkojnë marrëdhënie të forta me Turqinë të qëndrojnë pranë Ankarasë kundër grupeve që synojnë sovranitetin dhe demokracinë e saj.
“FETO nuk është vetëm një problem i sigurisë kombëtare që lidhet me Turqinë. FETO është një kërcënim i hapur për çdo vend ku operon”, tha Duran.
- Roli strategjik në rritje i Turqisë
Duke folur në një panel gjatë aktivitetit, ish-ambasadori zviceran në Ankara, Jean-Daniel Ruch, tha se Evropa “ndonjëherë harron se Turqia është një shtet evropian”.
Ruch theksoi se Evropa ka një “interes shumë, shumë të madh” për një “Turqi të fortë, të pasur, demokratike, të qëndrueshme dhe autonome”, duke argumentuar se samiti i fundit i NATO-s në Ankara shënoi një ndryshim në perceptimin e rëndësisë strategjike të vendit.
“Besoj se ishte një moment përcaktues për Turqinë dhe mendoj se ndryshoi perceptimin në shumë qarqe drejtuese në Evropë dhe gjithashtu në SHBA për rëndësinë e Turqisë. Ndoshta ka ndryshuar rrjedhën e gjërave”, tha ai.
Ruch theksoi gjithashtu rëndësinë në rritje të Turqisë për sigurinë energjetike të Evropës dhe rolin e saj “shumë më të pavarur” si faktor stabiliteti në rajon, duke përmendur angazhimin e saj në çështjet që lidhen me Ukrainën, Sirinë dhe Iranin.
- Kërcënimi i FETO-s përtej Turqisë
Deputetja turke, Sena Nur Celik Kanat, paralajmëroi se rrjeti ndërkombëtar i FETO-s mbetet aktiv pavarësisht humbjes së një pjese të madhe të strukturës së saj operative në Turqi.
“Do të ishte një gabim serioz ta shihnim FETO-n si një kërcënim të kufizuar vetëm në Turqi”, tha ajo, duke u bërë thirrje vendeve të hetojnë strukturat e lidhura me FETO-n dhe të bashkëpunojnë për kërkesat e ekstradimit dhe ngrirjen e aseteve.
Gazetarja e akredituar nga OKB-ja, Catherine Fiankan-Bokonga, nga ana e saj, tha se rëndësia e Turqisë në sistemin ndërkombëtar ishte e dukshme që në vitin 2016, por “nuk u njoh si e tillë”, duke iu referuar rolit të saj në pritjen e miliona refugjatëve.
“Është e qartë se Turqia qëndron mbi këmbët e veta”, tha ajo, duke shtuar se Turqia shihet gjithnjë e më shumë, veçanërisht nga vendet afrikane, si një vend “ku mund të mbështetesh në rast problemesh”.
Ndërkaq, anëtari i fakultetit të Universitetit Kombëtar të Mbrojtjes, Murat Yigit, theksoi reformat pas vitit 2016 që synonin forcimin e kontrollit të përhershëm civil mbi ushtrinë.
“Ushtria tani është pozicionuar siç duhet brenda sistemit shtetëror, një forcë luftarake shumë profesionale, por që është plotësisht nën mandatin demokratik të popullit”, tha Yigit.