Përfaqësuesit e përhershëm të NATO-s vizitojnë mauzoleunin Anitkabir të Ataturkut

Abdulbesar Ademi
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Një delegacion i përfaqësuesve të përhershëm të NATO-s dhe zyrtarë të lartë kanë vizituar mauzoleun Anitkabir të themeluesit të Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk, raporton Anadolu.
Delegacioni, i cili po viziton Turqinë për Samitin e 36-të të Liderëve të NATO-s, u drejtua nga përfaqësuesi i përhershëm i Luksemburgut në NATO, Stephan Frederic Muller.
Muller vendosi një kurorë me lule në mauzoleun e Ataturkut dhe nënshkroi në Librin e Posaçëm të Anitkabirit.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të mblidhen në Ankara më 7 dhe 8 korrik për samitin e aleancës 2026, i organizuar nga Turqia.
Samiti dyditor do të përqendrohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të dakorduara në samitin e vitit 2025, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.
Ai zhvillohet mes debatit të ripërtërirë mbi ndarjen e barrës transatlantike dhe pasigurisë së vazhdueshme rreth luftës Rusi-Ukrainë. Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, pritet gjithashtu të marrë pjesë në aktivitetet e samitit.