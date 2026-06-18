Oxfam paralajmëron se nxehtësia shkakton më shumë se 5.000 vdekje çdo vit në Francë

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sëmundjet e lidhura me nxehtësinë shkaktojnë rreth 5.398 vdekje në vit në Francë, sipas një raporti të Oxfam-it të publikuar të enjten, i cili paralajmëroi se valët gjithnjë e më të shpeshta të të nxehtit të lidhura me ndryshimet klimatike po bëhen një kërcënim i madh për shëndetin publik, transmeton Anadolu.
Raporti i përshkroi valët e përsëritura të të nxehtit si një “bombë me sahat për shëndetin publik” dhe argumentoi se politikat aktuale publike mbeten të pamjaftueshme për të adresuar rreziqet në rritje.
Sipas Oxfam-it, ndikimi i nxehtësisë ekstreme shkon përtej dehidratimit te të moshuarit.
Organizata tha se nxehtësia rrit rrezikun e vdekjes nga sulmi në zemër me 7 për qind gjatë 1 për qind të ditëve më të nxehta të vitit, ndërsa valët e të nxehtit që zgjasin më shumë se shtatë ditë rrisin rrezikun e insuficiencës akute të veshkave me 70 për qind.
Raporti gjithashtu theksoi pabarazitë në ekspozimin ndaj nxehtësisë ekstreme.
Oxfam tha se nxehtësia ishte 31 për qind më vdekjeprurëse në dhjetë departamentet më të varfra të Francës kontinentale dhe në Korsikë në vitin 2025, krahasuar me dhjetë departamentet më të pasura.
“Ka një nevojë urgjente për veprim”, tha për France Inter Robin Ehl, zyrtar për avokim dhe fushata në Oxfam France, duke bërë thirrje për rinovim më të shpejtë të banesave me izolim të dobët.
OJQ-ja paralajmëroi gjithashtu se ndryshimet klimatike po ushtrojnë presion shtesë mbi sistemin shëndetësor, duke theksuar se 37 për qind e spitaleve në Francën kontinentale dhe në Korsikë ndodhen në zona të rrezikuara nga përmbytjet.
Cecile Duflot, drejtoreshë ekzekutive e Oxfam France, tha se të rinjtë shpesh neglizhohen në politikat për parandalimin e nxehtësisë, megjithëse po preken gjithnjë e më shumë nga temperaturat ekstreme.
“Ne kemi një plan për mot të ftohtë, por nuk kemi një plan gjithëpërfshirës për nxehtësinë”, tha ajo për France Inter.
Oxfam tha se krizat klimatike, shëndetësore dhe sociale po bëhen gjithnjë e më të ndërlidhura dhe bëri thirrje për investime më të mëdha në masa përshtatëse.