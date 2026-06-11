"Oxfam" i bën thirrje Belgjikës të sigurojë ndalim efektiv të importeve nga vendbanimet izraelite

Beyza Binnur Dönmez
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
"Oxfam" i ka bërë thirrje qeverisë së Belgjikës të sigurojë që kufizimet e planifikuara mbi importet nga vendbanimet izraelite në territorin e pushtuar palestinez të mbështeten nga masa efektive zbatimi, duke paralajmëruar se ndalimi i propozuar mund të dështojë pa mbikëqyrje të duhur, transmeton Anadolu.
Agjencia Belga raportoi se qeveria federale e Belgjikës pritet të marrë një vendim përfundimtar në ditët e ardhshme lidhur me legjislacionin që synon importet nga vendbanimet izraelite. Propozimi buron nga një marrëveshje e shtatorit 2024 nga qeveria e mëparshme e vendit, e cila përfshinte angazhime për sanksione ndaj Izraelit dhe kufizime tregtare ndaj vendbanimeve që konsiderohen të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare.
Sipas agjencisë Belga, ministrat mbeten të ndarë mbi disa aspekte të legjislacionit, përfshirë se cilat territore të pushtuara duhet të përfshihen, nëse masa duhet të rinovohet çdo vit dhe si do të verifikohet përputhshmëria. "Oxfam" shprehu shqetësim se mallrat e prodhuara në vendbanime mund të vazhdojnë të arrijnë në tregun belg përmes vendeve të tjera të BE-së ose të rietiketohen si produkte me origjinë nga Izraeli, duke minuar efektin e ndalimit.
“Ka ardhur koha që qeveria De Wever t’i kthejë fjalët në veprime”, tha Eva Smets, drejtoreshë e kompanisë "Oxfam" në Belgjikë, duke i bërë thirrje ministrit të Ekonomisë, David Clarinval, që të sigurojë që ligji të mos vonohet apo dobësohet dhe të sjellë një ndalim efektiv tregtar.
Organizata gjithashtu theksoi atë që e përshkroi si rritje të ndjeshme të dhunës në Bregun Perëndimor të pushtuar. Duke cituar shifrat e OKB-së, "Oxfam" tha se 1.244 palestinezë, përfshirë 268 fëmijë, janë vrarë nga forcat izraelite ose kolonët midis vitit 2023 dhe fundit të 2025, krahasuar me 1.036 palestinezë, përfshirë 225 fëmijë, të vrarë midis 2006 dhe fundit të 2022.
“Rritja e numrit të vrasjeve të civilëve në Bregun Perëndimor është tragjike dhe e tmerrshme”, tha Bushra Khalidi, shefe e politikave humanitare në Oxfam International. “Ndërsa vëmendja e botës ishte e përqendruar në Gaza, sulmet në Bregun Perëndimor janë përshpejtuar”, tha ajo.