Organi belg i të drejtave të njeriut paralajmëron kundër erozionit të të drejtave sociale

Şeyma Erkul Dayanç
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Instituti Federal i Belgjikës për të Drejtat e Njeriut (FIRM) ka paralajmëruar se reformat e fundit qeveritare rrezikojnë të dobësojnë të drejtat sociale, transmeton Anadolu.
“Kryesisht bëhet fjalë për reformat që kanë të bëjnë me papunësinë dhe personat me sëmundje afatgjata”, tha drejtori i FIRM-it, Martien Schotmans, për Radio 1.
Në raportin e tij vjetor, instituti tha se reformat aktuale mund të minojnë të drejtat sociale të qytetarëve.
Schotmans argumentoi se reforma të tilla nuk duhet të miratohen përmes procedurave të përshpejtuara parlamentare.
Instituti iu referua Kartës Sociale Evropiane dhe “parimit të mos prapakthimit”, sipas të cilit të drejtat sociale nuk duhet të reduktohen pa justifikim.
Ai përmendi gjithashtu nenin 23 të Kushtetutës së Belgjikës, i cili garanton një standard jetese dinjitoz.
FIRM bëri thirrje për vlerësime të ndikimit të reformave, përfshirë masat që synojnë ri-integrimin e personave me sëmundje afatgjata në tregun e punës.
Instituti gjithashtu kritikoi përdorimin e përsëritur të procedurave urgjente në parlament, në kuadër të të cilave Këshilli i Shtetit ka kohë të kufizuar për të shqyrtuar legjislacionin.
Një procedurë e tillë u përdor për një ligj që synon të ndihmojë personat me sëmundje afatgjata të rikthehen më shpejt në punë. Ligji u miratua në dhjetor dhe hyri në fuqi në janar.
Instituti gjithashtu tha se efektet e kombinuara të reformave, përfshirë ndryshimet në përfitimet e papunësisë dhe pensionet, duhet të vlerësohen së bashku.
FIRM iu referua një studimi të vitit 2025, sipas të cilit katër në dhjetë belgë janë të shqetësuar për rënien e të drejtave sociale.