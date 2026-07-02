Opozita izraelite kritikon projektligjin mbi studimin e Torahut për të legalizuar shmangien e rekrutimit ushtarak

Lina Altawell
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Figurat e opozitës izraelite akuzuan sot kryeministrin Benjamin Netanyahu për legalizimin e evazionit të projekteve nga hebrenjtë ultra-ortodoksë, ose Haredim, pasi parlamenti (Knesseti) dha miratimin paraprak për një projektligj që i jep studimit të Torës status të veçantë kushtetues, transmeton Anadolu.
Projektligji do të përfshijë studimin e Torahut si një "vlerë themelore" në Izrael dhe shoqërinë hebraike dhe do t'i japë status kushtetues, raportoi të mërkurën e përditshmja izraelite "Yedioth Ahronoth".
Projektligji kaloi leximin e parë të mërkurën me 63-53 vota dhe ende kërkon leximin e dytë dhe të tretë përpara se të bëhet ligj.
Ish-shefi i shtabit të ushtrisë izraelite, Gadi Eisenkot, i cili kryeson partinë Yashar, tha në platformën e mediave sociale amerikane X se "Përpjekja për ta kthyer evazionin e projekteve në një ligj bazë është sulm i drejtpërdrejtë ndaj shtyllës sonë kombëtare".
Partitë Haredi thonë se legjislacioni synon të sigurojë mbrojtje më të gjerë ligjore për shkollat fetare dhe nxënësit e tyre mes një mosmarrëveshjeje mbi shërbimin ushtarak Haredi pas vendimeve të gjykatës që anuluan marrëveshjet e gjata që lejonin përjashtime ose shtyrje.
Siç raporton "The Times of Israel", projektligji është pjesë e përpjekjes më të gjerë legjislative nga partitë Haredi për të ruajtur përjashtimet masive për studentët yeshiva duke ngritur statusin e studimit të Torahut, së bashku me legjislacionin e veçantë që synon të mbrojë shmangësit aktualë të drafteve nga zbatimi penal.