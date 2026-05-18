Opozita izraelite kërkon shpërbërjen e Knessetit dhe zgjedhje të parakohshme

Raşa Evrensel
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Partitë opozitare izraelite u kanë bërë thirrje anëtarëve të Knessetit që të mbështesin një projektligj për shpërbërjen e Knessetit, i cili pritet të hidhet në votim paraprak të mërkurën e ardhshme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët, liderët e partive opozitare kërkuan shpërbërjen e Knessetit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Siç raporton The Times of Israel, deklarata tha se “në vend që të vazhdohet mbështetja e një Knesseti jofunksional, ne i bëjmë thirrje të gjithëve të mbështesin propozimin për shpërbërjen e Knessetit, i cili do të paraqitet të mërkurën e ardhshme, dhe të shkohet në zgjedhje sa më shpejt të jetë e mundur”.
“Sot koalicioni qeverisës tërhoqi të gjitha projektligjet e tij nga rendi i ditës i seancës së së hënës, përpara votimit paraprak të pritur për projektligjin”, thuhet më tej.
Sipas raportit, afati kohor për miratimin e projektligjit mbetet i paqartë, por ka gjasa që ai të kalojë shpejt në Knesset, ku pas miratimit paraprak do t’i referohet komisionit përkatës dhe më pas do të paraqitet për tre lexime plenare para se të bëhet ligj.
Nëse Knesseti shpërndahet, Izraeli do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, përveç nëse ato mbahen në datën e tyre të rregullt më 27 tetor, kur përfundon ligjërisht mandati aktual i Knessetit.
Koalicioni qeverisës i Izraelit paraqiti më 13 maj një projektligj për shpërbërjen e Knessetit mes krizës lidhur me rekrutimin e hebrenjve ultra-ortodoksë Haredi, në një lëvizje që u pa si përpjekje për të penguar një hap të ngjashëm nga opozita.
Zgjedhjet e përgjithshme janë planifikuar të mbahen në tetor.
Të enjten, lideri i partisë opozitare Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, në deklarata për media paralajmëroi se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të ndërmarrë veprime ushtarake për qëllime elektorale mes diskutimeve në rritje për shpërbërjen e Knessetit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme.
Komentet e Liebermanit erdhën teksa Izraeli vazhdon të shkelë çdo ditë marrëveshjet e armëpushimit në Gaza dhe Libanin jugor, duke zgjeruar njëkohësisht okupimin e territorit në të dy frontet dhe duke shtuar retorikën kundër Iranit, Libanit dhe Gazës.
Opozita ka kërkuar prej kohësh zgjedhje të parakohshme, një hap që Netanyahu e ka refuzuar vazhdimisht.
Netanyahu kërkohet që nga viti 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës, ku që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë.