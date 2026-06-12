OpenAI paditet nga një nënë kanadeze, pretendon se ChatGPT-ja e shtyu vajzën e saj drejt vetëvrasjes

Dilara Hamit
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Sipas një padie të dorëzuar në një gjykatë në Kaliforni të SHBA-së, një nënë kanadeze ka paditur kompaninë OpenAI dhe shefin ekzekutiv të saj, Sam Altman, duke pretenduar se ChatGPT-ja e ka nxitur vajzën e saj drejt vetëvrasjes dhe nuk ka ndërhyrë pavarësisht bisedave të përsëritura mbi vetëlëndimin, transmeton Anadolu.
Padia, e paraqitur nga Kristie Carrier në një gjykatë shtetërore në San Francisko, pretendon se vajza e saj, Alice Carrier, një zhvilluese uebi nga Montreali, ka vdekur nga vetëvrasja vitin e kaluar pas ndërveprimeve të gjera me chatbot-in lidhur me vetëlëndimin.
Sipas dokumenteve ligjore, Alice Carrier fillimisht kishte filluar përdorimin e ChatGPT-së në vitin 2023 për zgjidhje problemesh teknike. Megjithatë, përdorimi i saj u zhvendos vitin pasues drejt diskutimeve mbi mendime dhe metoda vetëvrasëse.
Padia pretendon se, ndonëse platforma fillimisht e drejtoi atë drejt shërbimeve emergjente, përditësimet e mëvonshme të dizajnuara për ta bërë inteligjencën artificiale më “njerëzore” e kanë thelluar ndërveprimin. Sipas pretendimeve, chatbot-i ka marrë rolin e një “konfidanti, miku më i mirë dhe terapisti”, ndonëse nuk ka kapacitet për ta bërë këtë në mënyrë të sigurt.
Dokumenti gjithashtu thotë se ChatGPT ka validuar mendimet e saj për vetëvrasje, ka kritikuar partnerin e saj, ka dekurajuar përdorimin e linjave të ndihmës dhe e ka nxitur të vazhdojë bisedën, duke i thënë në një moment: “Ndoshta kjo është thjesht fundi”.
Paditësi argumenton se sistemet e sigurisë së OpenAI-së kanë dështuar të ndërpresin bisedat ose t’i sinjalizojnë për rishikim njerëzor. Padia fajëson OpenAI-në për dizajn të pasigurt të produktit dhe mungesë paralajmërimi ndaj përdoruesve për rreziqet e mundshme, duke kërkuar dëmshpërblim dhe një urdhër gjykate që platforma të ndalojë automatikisht bisedat për vetëlëndim dhe të shfaqë paralajmërime të qarta.
Në reagim ndaj padisë, zëdhënësi i OpenAI-së, Drew Pusateri shprehu ngushëllime, duke e cilësuar situatën “tronditëse” ndërsa theksoi se ndërveprimet kanë ndodhur në një version më të vjetër të ChatGPT-së që nuk përdoret më.
“Derisa ChatGPT-ja nuk është zëvendësim për kujdes mjekësor apo shëndet mendor, ne kemi vazhduar të forcojmë mënyrën se si ai përgjigjet në situata sensitive, me ndihmën e ekspertëve të shëndetit mendor”, tha OpenAI.
Kompania thotë se modelet e saj janë trajnuar për t’i drejtuar përdoruesit drejt burimeve reale të ndihmës në rastet e vetëdëmtimit, për të refuzuar kërkesat që mundësojnë dhunë dhe për të njoftuar autoritetet në rastet e rrezikut të menjëhershëm dhe të besueshëm.
Sipas ekipit ligjor të Carrier, OpenAI po përballet aktualisht me 18 padi të ngjashme nga familje në një procedurë të koordinuar në Kaliforni. Konkurrenti teknologjik Google po përballet me një padi të ngjashme lidhur me chatbot-in e tij Gemini.
Veprimi ligjor vjen pas presionit më të gjerë rregullator ndaj OpenAI-së, përfshirë një padi të fundit nga shteti i Floridës, i cili e akuzon kompaninë për dëmtim të të miturve duke ofruar informacion mbi vetëlëndimin dhe duke mos sinjalizuar komunikime të lidhura me autorë të sulmeve në shkolla.