Omani vazhdon “bashkëpunimin transparent dhe neutral” me të gjitha palët për Hormuzin

Serdar Dincel
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Omani ka bërë të ditur se vazhdon “bashkëpunimin transparent dhe neutral me të gjitha palët” për të rikthyer lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, mes tensioneve në rritje mes Iranit dhe SHBA-së lidhur me këtë rrugë ujore, transmeton Anadolu.
“Omani vazhdon bashkëpunimin e tij transparent dhe neutral me të gjitha palët për të rikthyer lirinë e lundrimit në ngushticë, në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Omanit.
“Sulltanati i Omanit mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj detyrimeve të tij si shtet palë në Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit dhe u bën thirrje të gjitha palëve të respektojnë dhe të zbatojnë të drejtën ndërkombëtare”, tha ministria.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit për Ngushticën e Hormuzit janë përshkallëzuar ditët e fundit, me të dyja palët që kanë shkëmbyer sulme, pavarësisht një memorandumi mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, që synonte t’i japë fund konfliktit të tyre dhe të arrijë një marrëveshje të qëndrueshme të paqes.
Dje, presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Washingtoni me gjasë do të marrë kontrollin e operacioneve në ngushticë dhe pret që vendet e tjera ta paguajnë SHBA-në për mbrojtjen e kësaj rruge strategjike ujore.
Ushtria iraniane, nga ana tjetër, u zotua se nuk do të lejojë SHBA-në të “ndërhyjë” në menaxhimin e ngushticës.
Ndërkohë, Omani dënoi sulmet me raketa të Huthive që synuan Arabinë Saudite dhe shprehu solidaritet me përpjekjet e Riadit për “të mbrojtur sovranitetin, sigurinë dhe stabilitetin e saj”.
Dje, mbrojtja ajrore saudite interceptoi raketa balistike të lëshuara nga Huthit nga Jemeni. Sulmi erdhi disa orë pasi Ministria e Mbrojtjes së Jemenit tha se forcat e saj goditën pistën e aeroportit të Sanas, pasi grupi Huthi pengoi uljen e fluturimeve jemenase dhe lejoi një avion iranian të ulej “në shkelje të territorit jemenas”.