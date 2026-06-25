Omani mbështet marrëveshjen SHBA-Iran: Kalimi nëpër Hormuz në të ardhmen do të jetë pa tarifa

Şahin Demir
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Omani ka shprehur mbështetjen për memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes SHBA-së dhe Iranit, duke theksuar rëndësinë e suksesit të tij në rikthimin e paqes dhe garantimin e lundrimit të sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
Në takimin e përbashkët ministror mes Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) dhe SHBA-së, të mbajtur në Bahrein, ministri i Punëve të Jashtme të Omanit, Badr Albusaidi tha se vendi i tij, si një shtet bregdetar që shtrihet përgjatë Ngushticës së Hormuzit, mban përgjegjësi të veçantë për të mbështetur përpjekjet ndërkombëtare që synojnë sigurimin e lundrimit detar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit.
Ai theksoi se marrëveshjet e ardhshme që lidhen me ngushticën nuk do të përfshijnë vendosjen e tarifave të tranzitit, duke riafirmuar angazhimin e Omanit për të ruajtur kalimin e lirë dhe të sigurt nëpër një nga rrugët detare dhe energjetike më të rëndësishme në botë.
GCC-ja dhe Washingtoni zhvillojnë rregullisht konsultime mbi sigurinë rajonale, koordinimin politik dhe bashkëpunimin ekonomik, në mes të zhvillimeve të vazhdueshme në Lindjen e Mesme. Takimi u mbajt në një kohë tensionesh të shtuara rajonale pas sulmeve amerikane dhe izraelite kundër Iranit në fund të shkurtit, të cilat shkaktuan kundërsulme iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të rajonit që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Më pas, Irani dhe SHBA-ja arritën një marrëveshje prej 14 pikash, të ndërmjetësuar nga Pakistani, e cila hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti Iranian, Masoud Pezeshkian dhe presidenti amerikan, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita për përfundimin e armiqësive në disa fronte, përfshirë Libanin, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.