Omani ka hapur korridor të përkohshëm detar në Ngushticën e Hormuzit

Mohammad Sio
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Omani njoftoi të martën hapjen e një korridori të përkohshëm detar për anijet që kalojnë tranzit nëpër Ngushticën e Hormuzit, duke përmendur përgjegjësinë e tij ndaj një prej rrugëve më të rëndësishme të transportit detar në botë dhe angazhimin për lirinë e lundrimit, transmeton Anadolu.
Masa u prezantua në koordinim me Organizatën Ndërkombëtare Detare (IMO) dhe në përputhje me rezultatet e përpjekjeve të fundit SHBA-Iran në lidhje me lundrimin dhe stabilitetin rajonal, raporton agjencia e lajmeve të Omanit.
"Bazuar në përgjegjësinë e Sulltanatit të Omanit ndaj Ngushticës së Hormuzit dhe rëndësinë e tij për ekonominë globale dhe në përputhje me angazhimin e tij të vendosur ndaj ligjit ndërkombëtar dhe ligjit të detit, duke siguruar lirinë e lundrimit në ngushticë pa vendosur tarifa tranziti, Omani ka punuar në koordinim me IMO-në për të ofruar mundësinë e përdorimit të një korridori të përkohshëm detar për të gjitha anijet", thuhet në raport.
Korridori do të jetë i disponueshëm sipas koordinatave të shpallura nga IMO dhe autoritetet përkatëse të Omanit ndërsa anijet që dëshirojnë të përdorin këtë rrugë do të duhet të koordinohen me këtë organ ndërkombëtar detar.
Raporti vjen ndërsa Omani dhe Irani vazhdojnë konsultimet mbi marrëveshjet e ardhshme të lundrimit në rrugën ujore strategjike.
Muscati dhe Teherani të martën njoftuan formimin e "një grupi të përbashkët pune" të ngarkuar me negocimin e menaxhimit të ardhshëm të lundrimit në Ngushticën e Hormuzit, shërbimet detare që do të ofrohen atje dhe kostot përkatëse, në koordinim me shtetet e tjera bregdetare të Gjirit dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat sovrane të shteteve që kufizojnë rrugën ujore.
Sipas klauzolës 5 të Mirëkuptimit të Islamabadit, Irani do të zhvillojë dialog me Omanin mbi administrimin e ardhshëm të Ngushticës së Hormuzit dhe shërbimet detare që do të ofrohen atje, në koordinim me shtetet e tjera bregdetare të Gjirit dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat sovrane të shteteve që kufizojnë rrugën ujore strategjike.
Sipas memorandumit, Irani u zotua të bëjë përpjekjet maksimale për të siguruar kalimin e sigurt dhe pa pagesë të anijeve tregtare midis Gjirit dhe Gjirit të Omanit për një periudhë prej 60 ditësh, me rifillimin e menjëhershëm të transportit tregtar.
Irani dhe SHBA-ja njoftuan më 14 qershor se kishin arritur mirëkuptim prej 14 pikash të ndërmjetësuar nga Pakistani, që synonte përfundimin e luftës dhe adresimin e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura përmes dialogut dhe negociatave.
Memorandumi, i njohur si Mirëkuptimi i Islamabadit, hyri në fuqi më 18 qershor, pasi u nënshkrua në formë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e luftës, përfshirë atë në Liban, rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të SHBA-së të vendosur ndaj Iranit.