Okupuesit izraelitë plagosin një palestinez, djegin arat me grurë pranë Nablusit në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Okupuesit izraelitë plagosën një palestinez dhe dogjën arat me grurë sot herët gjatë një sulmi në zonën arkeologjike Al-Masoudiya në Barqa, në veriperëndim të Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Diab Hajjah, një aktivist kundër vendbanimeve në Barqa, tha për Anadolu se dhjetëra okupues të maskuar sulmuan zonën arkeologjike Al-Masoudiya dhe u përpoqën të hynin në shtëpinë e banorit palestinez Mousa Idais.
Ai tha se okupuesit hodhën gurë ndaj shtëpisë, duke plagosur Idaisin në dorë dhe duke thyer xhamat e një automjeti. Hajjah shtoi se okupuesit u vunë flakën arave me grurë në zonë, duke djegur pjesë të të mbjellave dhe duke shkaktuar dëme në tokat bujqësore.
Vullnetarët palestinezë të Mbrojtjes Civile dhe ekipet e Gjysmëhënës së Kuqe trajtuan të plagosurin ndërsa ekipet e Mbrojtjes Civile punuan me banorët për të shuar zjarret, tha ai.
Një numër i madh i banorëve të Barqa-s dhe anëtarëve të këshillit të fshatit mbërritën më vonë në zonë për të mbështetur banorët dhe për t'u përballur me sulmin, shtoi ai. Al-Masoudiya është një zonë arkeologjike në Barqa që ende përmban struktura të lidhura me hekurudhën historike të Hixhazit.
Sulmi vjen mes një rritjeje të dhunës nga pushtuesit izraelitë kundër fshatrave dhe qyteteve palestineze në lindje të Ramallah dhe Al-Bireh, duke synuar shtëpitë, tokat bujqësore dhe vendet e adhurimit.
Bregu i pushtuar Perëndimor është përballur me sulme të përshkallëzuara nga okupuesit izraelitë dhe forcat izraelite, përfshirë zjarrvënien, shkatërrimin e tokës bujqësore, buldozimet dhe kufizimet që pengojnë fermerët të hyjnë në tokën e tyre, veçanërisht pranë vendbanimeve dhe postave.
Që nga 8 tetori 2023, dhuna nga okupuesit izraelitë dhe forcat izraelite në Bregun Perëndimor ka vrarë 1.169 palestinezë, ka plagosur 12.666 të tjerë si dhe ka çuar në arrestimin e rreth 23 mijë ndërsa 33 mijë persona janë zhvendosur.