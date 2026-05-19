Okupuesit izraelitë dogjën fushën e grurit dhe sulmuan fermerët palestinezë në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
RAMALLAH (AA) - Okupuesit izraelitë dogjën një fushë gruri dhe sulmuan sot fermerët palestinezë në Bregun Perëndimor, në valën e fundit të sulmeve në territoret e pushtuara, thanë dëshmitarët, raporton Anadolu.
Dëshmitarët thanë për Agjencinë Anadolu se pushtuesit i vunë zjarrin pjesëve të një fushe gruri në fshatin Al-Sawiya në Nablus në veri të Bregut Perëndimor.
Banorët dhe ekipet e mbrojtjes civile arritën ta vinin zjarrin nën kontroll dhe ta parandalonin përhapjen e tij në zona më të gjera të tokës bujqësore, shtuan ata.
Sipas dëshmitarëve, një grup pushtuesish izraelitë sulmuan gjithashtu fermerët në zonën lindore të qytetit Idhna në Hebron, ndërsa ata po transportonin të korrat e tyre të grurit.
Dëshmitarët thanë se një pushtues i armatosur ndaloi një automjet palestinez të ngarkuar me grurë dhe u përpoq ta kapte atë, duke shkaktuar tensione në zonë. Nuk u raportuan të lënduar.
Të hënën, okupuesit izraelitë dogjën nën mbrojtjen e ushtrisë 500 dynym tokë bujqësore në fshatin Al-Mughayyir, në verilindje të Ramallahut në Bregun Perëndimor qendror.
Okupuesit kanë synuar sezonet bujqësore në Bregun Perëndimor, duke sulmuar vazhdimisht fermerët palestinezë gjatë korrjes së ullinjve, duke i sulmuar ata dhe duke ua sekuestruar mjetet e jetesës. I njëjti model po përsëritet tani me fillimin e sezonit të grurit.
Sulmet vijnë mes dhunës së përshkallëzuar të pushtuesve në Bregun Perëndimor. Komisioni Palestinez i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit dokumentoi rreth 1.637 sulme okupuese në prill.
Që nga fillimi i luftës së Gazës në tetor 2023, dhuna ka përkuar me një përshkallëzim të vazhdueshëm ushtarak izraelit në Bregun Perëndimor, përfshirë vrasje, arrestime dhe bastisje në qytete dhe qyteza që përfshijnë kontrolle shtëpish dhe shkatërrim pronash.
Që atëherë, sulmet nga ushtria izraelite dhe okupuesit në Bregun Perëndimor kanë vrarë 1.162 palestinezë, kanë plagosur rreth 12.245 të tjerë dhe kanë çuar në gati 23 mijë arrestime, sipas shifrave zyrtare.