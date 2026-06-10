Okupuesit izraelitë djegin tokën bujqësore në një qytet me shumicë të krishterë në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Okupuesit izraelitë i vunë zjarrin një kodre me tokë bujqësore në Taybeh, një qytet me shumicë të krishterë në lindje të Ramallah në Bregun Perëndimor qendror, tha kryebashkiaku i qytetit të mërkurën, raporton Anadolu.
Një grup okupuesish sulmuan tokën e qytetit të martën vonë dhe i vunë zjarrin një zone malore, duke djegur një sipërfaqe të madhe toke bujqësore të kultivuara, tha për Anadolu kryebashkiaku i Taybeh, Suleiman Khoury.
Banorët dëgjuan të shtëna armësh rreth zonës së shënjestruar, duke i penguar ata të arrinin zjarrin për ta shuar atë, shtoi Khoury.
Okupatorët mbetën në zonë derisa forcat izraelite arritën, tha ai.
Khoury tha se Taybeh, si qytetet e tjera palestineze në lindje të Ramallah, përballet me sulme të përsëritura okupatore që synojnë të detyrojnë banorët të largohen nga toka e tyre.
"Sulmet nuk bëjnë dallim mes myslimanëve dhe të krishterëve. Okupuesit duan tokën pa njerëzit e tyre," tha ai.
Taybeh është një nga qytetet e pakta palestineze në Bregun Perëndimor që ka ende një shumicë të krishterë, sipas kishës dhe llogarive lokale. Banorët thonë se prania historike e krishterë e qytetit daton mijëra vjet më parë.
Në muajt e fundit, qyteti ka qenë pre e një seri sulmesh nga okupuesit, duke përfshirë zjarre të ndezura rreth kishës historike Al-Khader, sulme ndaj pronave të banorëve dhe mbishkrime raciste, thanë zyrtarët lokalë.
Disa vendbanime të paligjshme izraelite dhe poste baritore rrethojnë qytetin. Banorët thonë se ato shërbejnë si pika nisjeje për sulme të përsëritura ndaj tokës bujqësore dhe pronës palestineze.
Rreth 750.000 okupues izraelitë jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 poste në Bregun Perëndimor, duke përfshirë rreth 250.000 në Kudsin Lindor të pushtuar. Komuniteti ndërkombëtar i konsideron vendbanimet të paligjshme.
Që nga tetori 2023, zjarri i ushtrisë izraelite dhe sulmet okupatore kanë vrarë të paktën 1.169 palestinezë në Bregun Perëndimor, kanë plagosur 12.666 të tjerë, kanë çuar në arrestimin e rreth 23.000 njerëzve dhe zhvendosjen e 33.000 të tjerëve, sipas shifrave zyrtare palestineze.