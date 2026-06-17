Okupuesit izraelitë djegin 2 xhami në Bregun Perëndimor të pushtuar

Qais Omar Darwesh Omar
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Okupuesit izraelitë sot herët i vunë zjarrin një sallë lutjesh të grave në një xhami në fshatin Jiljilya dhe në Mazra'a al-Nubani, në veri të qytetit qendror të okupuar në Bregun Perëndimor të Ramallah, dhe shkruan slogane hebraike në muret e tyre, raporton Anadolu.
Një grup pushtuesish sulmuan Jiljilya në agim dhe i vunë zjarrin xhamisë së saj, duke djegur sallën e lutjeve të grave dhe duke shkaktuar dëme në muret e jashtme të xhamisë, thanë burimet lokale për Anadolu.
Jiljilya kohët e fundit është përballur me një përshkallëzim të sulmeve okupatore, thanë ata. Muajin e kaluar, pushtuesit sulmuan fshatin dhe vodhën një tufë delesh.
Në një incident tjetër, okupuesit sulmuan Mazra'a al-Nubani dhe i vunë zjarrin një xhamie atje, duke shkaktuar dëme materiale. Ata shkruan parulla hebraike në muret e të dy xhamive.
Bregu Perëndimor i pushtuar është përballur me sulme të përshkallëzuara nga ushtria izraelite dhe okupuesit kundër palestinezëve dhe pronave të tyre, përfshirë zjarrvënien, konfiskimin e tokës dhe pengimin e fermerëve për të hyrë në tokën e tyre, veçanërisht në zonat pranë vendbanimeve dhe postave.
Që nga 8 tetori 2023, përshkallëzimi izraelit në Bregun Perëndimor ka vrarë 1.169 palestinezë dhe ka plagosur 12.666 të tjerë ndërsa rreth 23 mijë janë arrestuar dhe 33 mijë persona janë zhvendosur, sipas shifrave zyrtare palestineze.