Okupuesit izraelitë bastisin xhaminë Al-Aksa, brohorasin slogane provokuese

Lina Altawell
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Okupuesit izraelitë bastisën sot xhaminë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar duke brohoritur këngë provokuese dhe parulla brenda oborreve të saj, tha guvernatori i Kudsit, transmeton Anadolu.
Guvernatori publikoi pamjet video që tregojnë okupuesit brenda kompleksit të xhamisë gjatë inkursionit.
Që nga viti 2003, policia izraelite ka lejuar pushtuesit izraelitë të hyjnë në kompleksin e xhamisë Al-Aksa çdo ditë, përveç të premteve dhe të shtunave.
Sipas një raporti të lëshuar të dielën nga Ministria palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare, forcat izraelite kryen 26 inkursione në kompleksin e xhamisë Al-Aksa në qershor.
Palestinezët thonë se Izraeli ka intensifikuar përpjekjet për dekada të tëra për të judaizuar Kudsin Lindor, përfshirë xhaminë Al-Aksa dhe për të fshirë identitetin arab dhe islamik të qytetit.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, duke përmendur rezolutat ndërkombëtare që nuk njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në 1967 ose aneksimin e tij në 1980.